核談判無進展　朝鮮媒體：國家要自力更生

朝鮮與美國的核談判陷入僵局之際，朝鮮官媒《勞動新聞》和外宣媒體《我們民族之間》（Uriminzokkiri）周日（28日）重申領袖金正恩早前的說話，呼籲國家要「自力更生」。

朝鮮勞動黨的機關報《勞動新聞》周日發表社評指，朝鮮人要跟隨黨領導，在持續的制裁壓力下構建「自給自足的經濟」體系，「徹底建立黨的領導體制，是高舉獨立旗號、自力更生，以及推進社會主義經濟建設的重要要求。」

該報續指，「特別是以現今政治狀況的趨勢，敵對勢力的煽動制裁變得更加明確，因此呼籲國家要高舉獨立和自力更生的旗號。」

朝鮮外宣媒體《我們民族之間》亦呼籲民眾要自力更生，認為這是唯一通往光明未來的道路，「自力更生的旗號，是在最艱難的時刻中，讓國民於短時間內達致最好結果的推動力。」

報道又批評美韓未來舉行的聯台軍演，「美韓夏季舉行軍演，對朝鮮及國際社會來說是一場惡性挑戰，也暴力侵犯了朝韓的《板門店宣言》，不但加劇朝鮮半島的緊張局勢，並推動朝韓關係陷入災難。」

金正恩4月9日下午主持召開勞動黨中央委員會政治局擴大會議，他在會上指出，黨員幹部要以主人翁的態度，繼續貫徹自力更生和艱苦奮鬥的革命精神，致力於加快經濟建設的步伐。

（韓聯社）