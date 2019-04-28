中國拒收「洋垃圾」　馬來西亞喊話美國：別把我們當垃圾場

中國2018年1月開始禁止進口塑膠等洋垃圾後，美國開始將大量垃圾運送到馬來西亞，並破壞當地生態。馬來西亞環境保官員表示，發達國家不應把該國當成垃圾場。

美國有線新聞網絡（CNN）上周六（27日）報道指，來自美國的塑膠垃圾量太多，超過馬來西亞可以處理的體積。在經濟利益驅使下，當地誕生一些非法回收處理塑膠的公司，而他們欠缺規範的處理手法，破壞了馬來西亞的生態環境。

中國2018年1月宣布禁止進口洋垃圾後，在全球供應鏈引發連鎖反應。馬來西亞成為其中一個塑膠廢料的目的地。報道引述綠色和平（Greenpeace）報告指出，在2018年首7個月裏，美國出口至馬來西亞的塑膠垃圾較2017年上升多於一倍。

馬來西亞政府2018年10月發布禁令，暫時禁止進口大部分塑膠垃圾。馬來西亞能源與環境部長楊美盈（Yeo Bee Yin）表示，發達國家不應把馬來西亞當成垃圾場，「我會處理好我自己的垃圾，你也應該處理好你的」。