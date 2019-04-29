【逃犯條例】國際關注香港遊行　英美澳等多國媒體報道

民陣周日（28日）發起反對修訂《逃犯條例》遊行。大會指有13萬人參與，是2014年七一遊行51萬人後的新高。這次遊利引發國際社會關注，多國主流媒體均有報道，指出示威者擔心修例後，在港的異見人士或宗教團體等會被輕易送到中國受審。

美國《華爾街日報》、《紐約時報》、《華盛頓郵報》、英國廣播公司（BBC）、《金融時報》、《衛報》、澳洲廣播公司以及卡塔爾半島電視台（Al Jazeera）等多國媒體都有報道周日的遊行。當中《華爾街日報》以「民眾重返街頭抗議引渡條例」為題。

《紐約時報》提到商界、法律界、人權組織和新聞工作者等均憂慮香港司法獨立的聲譽會受《逃犯條例》影響。英國廣播公司報道指，港人擔心北京加強控制香港，提到示威人士手持雨傘。

《衛報》報道分析港人憂慮，提到2015年懷疑被中國公安帶走而失蹤的前銅鑼灣書店店長林榮基；報道引述在港最具影響力的美國商會（American Chamber of Commerce）表示，擔心會有商界人士受中國法制牽連。

報道引述立法會前議員吳靄儀指出，「全世界的人們都必須支持香港。香港是中國最自由的城市……如果通過了（逃犯條例），將會很難看見香港與中國有何分別」。

（綜合報道）