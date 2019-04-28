【逃犯條例】遊行人數創近年新高　蔡子強：林鄭月娥神話破滅

民陣今（28日）發起反對修訂《逃犯條例》遊行。大會指有13萬人參與，是2014年七一遊行51萬人後的新高；警方則指遊行人數高峰期有2.28萬人，較前年聲援新界東北及雙學三子案「13+3」遊行的2.2萬人更多。無論按民陣或警方統計數字而言，今次都是特首林鄭月娥上任後人數最高的遊行。現場所見，遊行人士除了反對修訂《逃犯條例》，亦多次高叫「林鄭下台」的口號，令林鄭月娥低迷的民望更添陰霾。 中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強指，今次遊行人數激增主因有二：其一是特首林鄭月娥「神話破滅」；其二是近日佔中九子案的判刑結果為社會渲染悲情氣氛，其中被判刑的人士入獄前仍呼籲市民上街，觸動部份市民藉參與遊行向九子致意。

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強形容今次遊行反映林鄭月娥民望「神話破滅」。（資料圖片/梁鵬威攝）

蔡子強指，林鄭上任初期民望不俗，是得益於「梁振英紅利」，「因為大家對梁振英反感太大，因此對林鄭月娥疑中留情，只是這種情況延續至《逃犯條例》修訂事件告終」。

惟他相信，佔中案的悲情效果不會長期延續下去，但政府若再不審時度勢，化解《逃犯條例》修訂造成的社會反彈，可以預見事件將持續發酵，而民陣亦會在接下來的七一遊行中再打出同樣議題。

蔡認為，遊行人數創近年高峰，多少為議會中尚未就《逃犯條例》修訂有明確取態的建制派議員造成壓力；同時亦為民主派帶來鼓舞，「近兩三年社運氣氛低迷，如一潭死水，今次遊行可謂為民主派打一支強心針」，預料會為泛民議會內的表現及選舉產生正面因素。