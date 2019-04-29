印尼將遷都　用10年「告別」雅加達　地點未決定

路透社引述印尼官員周日（28日）表示，印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）已決定遷都。 該國首都現為雅加達（Jakarta），新都將選址爪哇島（Java Island）以外的地方，地點有待決定。

印尼國家發展計劃部（Bappenas）部長班邦（Bambang Brodjonegoro）指出，新都地點有待決定，首都搬遷或需時10年來執行。

雅加達的人口約為1000萬，另估計約3000萬人生活在雅加達都會地區。

爪哇島是印度第四大的島嶼，逾1.4億人住在島上，該國逾半人口都集中在這個島上。

印尼政府2017年傳出計劃啟動遷都計劃，選址或是加里曼丹島中部城市帕朗卡拉亞（Palangkaraya）。有環境計劃專家指，雅加達政府一定要將其他選址列入考慮範圍，因為帕朗卡拉亞位處內陸，沒有海路可達。圖為2015年10月29日，顧客在卡哈揚河旁一間餐廳吃晚飯。（Getty Images）

印尼政府計劃2018年啟動遷都計劃，選址或是加里曼丹島中部城市帕朗卡拉亞（Palangkaraya）。從地圖可見，印尼帕朗卡拉亞跟港人旅遊熱點馬來西亞沙巴位處同在加里曼丹島上。加里曼丹島是印尼在婆羅洲島南部的領土，印尼人稱婆羅洲為加里曼丹島。帕朗卡拉亞跟雅加達車程相距1404.12公里，來往兩地可經車路及渡輪，又或者是內陸機。

2017年有報道指，印尼政府計劃2018年遷都，選址有可能是加里曼丹島中部城市帕朗卡拉亞（Palangkaraya），準備工作會在2018年啟動。班邦同年7月3日表示與佐科維多多商討，已與總統討論遷都的具體方案。包括融資方案的可行性研究2017年內完成，然後在2018年或2019年開始進行中央政府行政中心遷移的相關行動。

該國前總統蘇卡諾（Sukarno）1957年建設帕朗卡拉亞時，曾提議過讓它成為獨立後政府的根據地，但從未實現。他也曾有意將首都遷至距離雅加達東南方40公里的絨果爾（Jonggol）。前總統尤多約諾（Susilo Bambang Yudhoyono）曾成立遷都研究團隊，檢視過相關計劃。