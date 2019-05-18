【澳洲大選】你要知道的二三事　莫里森或成「最短命」總理

澳洲周六（18日）舉行聯邦大選，由總理莫里森（Scott Morrison）領導的保守派聯合政府，迎戰肖滕（Bill Shorten）領導的在野工黨。民調顯示，在野工黨領先，但優勢正在收窄。 莫里森為求連任，相繼祭出減稅、5%首期便可上樓計劃，希望可以逆轉勝，避免成為澳洲政壇「最短命」總理。他2018年8月才接任總理一職，為何在如此短時間內再次宣布大選？這次選舉的焦點議題又是什麼呢？下文逐一為讀者解答。

▲▲想知澳洲大選「民主腸」是什麼，即刻去片▲▲

澳洲國民投票選什麼？

這次選舉將選出眾議院全數151席，以及參議院76席中的40個席位。選舉亦將決定由自由黨（Liberal Party）與國家黨（National Party）等組成的中間偏右執政聯盟能否第三度領導國家，一旦莫里森未能勝出，他將成為「最短命」的澳洲總理。

澳洲人報（The Australian）引述新聞民意調查公司（The Newspoll）4月底公布的數字顯示，工黨對執政聯盟的領先優勢在兩周內下跌至51%比49%。在3月莫里森公布大選前，民調顯示執政聯盟一度以46%比54%落後於工黨。

澳洲採用「偏好投票制」（Preferential Voting），即選民按意願為所有候選者排序，然後再經數量點票後得出當選者。外界預期兩黨將致力拉攏其他小型政黨爭取最大勝算。

澳洲大選：示威者拿着總理莫里森和工黨黨魁肖滕的傀儡木偶，在坎培拉前的國會大樓抗議。（路透社）

為何要大選？

前任總理特恩布爾（Malcolm Turnbull）2018年8月遭逼宮下台後，原任財長的莫里森在黨內選舉力壓內政部長達頓（Peter Dutton）和前外長畢曉普（Julie Bishop），成功當選總理。

惟莫里森當選是經由凌駕民意的黨內選舉產生，故此他決定5月舉行大選。

焦點議題是什麼？

這次大選的焦點議題包括氣候變化、移民問題、最低工資和經濟政策等。莫里森政府大打移民牌，承諾削減每年移民人數至16萬人，並且和凍結收容難民等政策。在選舉倒數階段，莫里森又提出減稅與首置計劃。

工黨則建議提高最低工資水平和稅改政策，以及防止氣候變化的行動等。

（綜合報道）