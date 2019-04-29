美警告盟國：不論是否涉及核心基建　採用華為設備將面對再評估

有意採用中國華為5G網絡設備的國家進一步面對美國施壓。美國國務院負責網絡、國際通訊及資訊政策的副助理國務卿斯特雷耶（Robert Strayer）周一（29日）表示，盟國如採用華為產品，不論是否涉及「核心」基建，美國會重新評估其與盟國分享資訊的能力。 美國一直呼籲盟友不要使用華為設備，稱有關裝置可能淪為中國間諜行動的工具。

斯特雷耶說：「美國的立場是：5G電訊網絡任何部分有華為或其他不可信供應商產品，都是一個風險。」他說：「如其他國家引進、或容許不可信的供應商去建立網絡、或讓它成為其5G電訊網絡設備供應商，我們將要再評估自己與之分享資訊、還有以現時的方式與之連繫的能力。」

斯特雷耶這番話，應是回應近日有關一些國家對採用華為設備的表態。英國《電訊報》（Telegraph）上周二（23日）報道，首相文翠珊（Theresa May）已同意華為有限度參與5G網路建設，包括協助建造網路天線和其他「非核心」基建。

荷蘭最大電訊商皇家KPN電訊公司（Royal KPN NV）上周五（26日）宣布，已經和華為簽署初步協議，更新現有的流動網絡，但5G網絡的核心建設將選擇西方國家的公司，把華為排除在5G核心之外。

（路透社）