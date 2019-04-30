【麻疹爆發】美國錄得逾700宗病例　25年來最多

全球麻疹肆虐，美國出現25年來最大規模爆發，疾病控制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）周一（29日）稱，今年已錄得704宗病例。

疾控中心數據指出，麻疹疫情友遍布全美22個州，最嚴重的是紐約市的布魯克林區（Brooklyn）和皇后區（Queens），以及紐約州的羅克蘭縣（Rockland County）。這些地方涉及猶太人社區，個案佔全美病例總數超過八成。

當局指出，今年仍有8個月，但目前的麻疹個案較過去25年任何一年都多，1994年曾錄得最多的963宗。

美國總統特朗普上周五（26日）在白宮呼籲公眾注射預防疫苗，稱「接種疫苗非常重要。現在這（麻疹）真的流行，他們（民眾）必須注射疫苗。」

美國疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）表示，國內22個州迄今已錄得695宗麻疹病例，是自2000年以來的新高。

世界衛生組織（World Health Organization）指出，今年首3個月全球已錄得超過11萬宗麻疹個案，比前一年同期大幅上升300%。

聯合國兒童基金會（UNICEF）報告稱，2010年至2017年期間，估計共有1.69億兒童未有接種首針疫苗，相等於每年約有2110萬兒童未有接種疫苗。聯合國兒童基金會執行總監福爾（Henrietta Fore）謂，今日麻疹在全球爆發，起因在多年前已伏下。

（綜合報道）