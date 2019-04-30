【明仁退位】儀式完成　天皇正式退位「感謝人民支持」

日本明仁天皇周二（30日）退位。明仁上午身穿「黃櫨染御袍」出席在皇居「宮中三殿」舉行的儀式。下午跟皇后美智子共同出席國家儀式「退位禮正殿之儀」，最後一次向民眾致詞，為平成時代劃上句號。 明仁表示，在過去30年間，他作為天皇是一件高興的事，他真誠地感謝那些支持他的人民。他又指，希望明天即將開始的令和新時代，會繼續安寧與和平。

明仁退位：明仁接過預先準備的宣讀紙，最後一次以日皇身分向民眾致詞，感謝人民支持， 希望令和時代繼續安寧與和平。（路透社）

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皇居日本時間下午5時（香港時間下午4時）舉行日皇退位儀式「退位禮正殿之儀」，首相安倍晉三與各地代表，共300多人出席。

儀式舉行前，明仁天皇與明仁與美智子走上前台，皇族各成員，包括皇太子德仁夫婦、文仁親王等列席在旁。

儀式正式開始，人員先把先把象徵天皇的三神器擺放到明仁的跟前。安倍在走到台前，向天皇報告感謝之意。

安倍：「天皇給予了人民勇氣與希望」

安倍表示，日本在平成年面對着很多困難，包括一系大規模的自然災害：「但天皇與皇后，走到了人民的跟前給予鼓勵，給予人民勇氣與希望。」

今天是天皇退位之日，回顧天皇這些歲月與人民同甘苦共患難的日子，讓我們再一次感受到，我們深深敬愛天皇之念。

我們將會盡最大的努力，跟隨天皇的腳步，創造和平，充滿希望與自豪的日本光輝未來。

明仁：「我真誠地感謝，所有接受並支持我的國民」

接着，明仁接過預先準備的宣讀紙，面向安倍與所有出席的人們，最後一次以日皇身分向民眾致詞。

從今天起，我作為天皇的職務就此結束。現在，我向安倍內閣總理大臣代表國民的說話，表達謝意。

即位30年以來，我作為天皇，得到國民深厚的信賴和敬受，讓我深感高興。我真誠地感謝，所有接受並支持我的國民。

在明天開始就是新的令和時代，我與皇后衷心祝福，這將會是一個和平的新時代。在此我希望，我們的國家，與世界的人民都能得以安寧與幸福。

最後儀式在人員逐一拿回三神器，象徵明仁結束天皇的身份。天皇在離開大殿時，回望全體出席觀眾鞠躬。儀式約在當地時間5時15分結束。

明仁退位後將成為「上皇」，美智子成為「上皇后」；30年又3個多月的平成年代，5月1日凌晨零時將正式落幕，新的令和年代也在同時間揭開序幕。德仁將成為日本「萬世一系」的第126代天皇。

明仁退位：明仁天皇身穿皇袍，進行宮內的「退位之禮」。連串的儀式會一直舉行至傍晚，舉行正殿之儀後才結束。（路透社）

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日本放送協會（NHK）報道，明仁上午出席在皇居「宮中三殿」（賢所、皇靈殿及神殿的總稱）舉行的儀式，向皇室祖先與眾神傳達退位之意。

明仁身穿從平安時代開始的日皇服裝「黃櫨染御袍」（黃袍），以嚴肅神情面向賢所，然後在一鞠躬後進入賢所。明仁在賢所中行禮，宣讀用日本古文所寫的「御告文」，傳達將舉行退位之禮。大約7分鐘後，明仁步出賢所，再向賢所一鞠躬，緩步通過走廊往內走。

明仁之後前往祭祀皇室祖先的皇靈殿，隨後再到祭祀日本眾神的神殿出席儀式，同樣在行禮後宣讀「御告文」。周三（5月1日）即將即位日皇的皇太子德仁同樣身穿相關服裝，在明仁行禮完後同樣行禮。

上午儀式共有秋篠宮文仁親王夫婦等皇族人士、宮內廳職員等約50人列席，待明仁與德仁行完禮後，也在宮中三殿前行禮。整個儀式在日本時間上午11時16分結束，歷時逾一小時。

日本《讀賣新聞》報道，美智子因為舊疾、雅子為準備傍晚的退位禮正殿之儀，2人都未出席上午儀式。文仁親王夫婦和長女真子、次女佳子等皇族人士都前往行禮。

（綜合報道）