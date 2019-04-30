疑似ISIS領袖巴格達迪事隔5年亮相影片　出身「恐怖大學」的魔頭

疑似伊斯蘭極端組織ISIS領袖巴格達迪（Abu Bakr Al-Baghdadi）時隔5年首次現身影片。ISIS旗下宣傳媒體Al Furqan周一（29日）發布長達18分鐘的短片，一名據信是巴格達迪的男子出現片中，他看來更年長、身型變得發福、束有濃密的鬍鬚，雙腳交錯而坐。他在身旁邊放有槍械，在場有多名蒙面成員聽他講話。

影片開首有字幕說明，它是在4月初拍攝的。雖然外界暫未能證實影片拍攝的日期以及它的真偽。然而如果片中男子真是巴格達迪，這會是他自2014年在伊拉克摩蘇爾（Mosul）亮相影片以來，首次再有錄像發布。這段期間很多巴格達迪傳播的訊息，都是以錄音為主。

片中男子說：「我們今日的戰鬥是跟敵人的摩擦……聖戰是持續至審判日，而真主命令我們去打聖戰，而不是獲勝。」

他盛讚4月21日在斯里蘭卡發生的連環恐攻事件，而在這一連串爆炸中導致超過250人喪生，還有至少500人受傷。他說，這是「為了在巴古斯的兄弟復仇」。此外，他並堅稱：「還會有更多戰鬥。」他誓言將繼續戰鬥，向「十字軍」和旗下子民長期奮戰。

片中男子盛讚4月21日在斯里蘭卡發生的連環恐攻事件。他說，這是「為了在巴古茲（Baghuz）的兄弟復仇」。此外，他並堅稱：「還會有更多戰鬥。」他誓言將繼續戰鬥，向「十字軍」和旗下子民長期奮戰。

據說是巴格達迪的男子在短片中承認，敘利亞最後據點的戰事已結束，但聲言針對西方的行動是漫長戰役的一部分，誓言要為被殺害和囚禁的武裝分子復仇。

他又提到斯里蘭卡復活節連環襲擊的兇手、非洲布基納法索及馬里的武裝分子均對他效忠。他又說及蘇丹以及阿爾及利亞的示威，稱聖戰才是對付暴君唯一方法。長期統治這兩個國家的統治者都在4月被推翻。

值得注意的一點是，片中巴格達迪的影像在影片最後消失，取而代之的是播出他講述斯里達卡襲擊的事。這顯示男子的影片在拍完後，才加入錄音製成影片。

巴格達迪：SIS領袖巴格達迪2014年7月在摩蘇爾宣稱成立「哈里法國」。（路透社）

屢傳已死 綽號是「鬼」

2014年7月，巴格達迪首度現身，宣布ISIS成立並自稱建立「哈里發國」（Caliphate），及後他一直神龍見首不見尾，到處流竄逃避追捕未有露面。

巴格達迪，綽號名為「鬼」。他本名為巴德里（Ibrahim Awad al-Badri），1971年6月28日在巴格達以北的薩邁拉（Samarra）出生。其高中成績不足以助他入讀大學學士課程，他轉到巴格達研習伊斯蘭教。美國率領聯軍2003年入侵伊拉克時，他已投身反抗的行列。他2004年被捕，但在證據不足的情況下獲釋。伊拉克保安部隊在2007及2012年分別拘捕過他，但竟在因為不知道他是誰的情況下，再度放虎歸山。

5年過去，「哈里發國」的最後堡壘已被美國摧毀，白宮更指ISIS已被「百分之百」消滅。ISIS周一通過旗下的宣傳媒體發布一段聲稱是巴格達迪的新片段，倘若影片屬實，他顯然是想藉此對外說明，組織未被消滅、襲擊陸續有來。

ISIS在5年前成立「哈里發國」，「國土」由敘利亞西部延伸到伊拉克巴格達郊區，巔峰時期約有來自40個國家近4萬名的成員，惟經歷多年戰爭後，不少外國「聖戰士」戰士死亡，ISIS的地盤亦如流沙逝於掌心。

美軍支援的武裝組織敘利亞民主軍（Syrian Democratic Forces，簡稱SDF）3月23日宣布，已經殲滅ISIS在敘利亞的最後據點，「百分百」消滅ISIS所聲稱建立的「哈里發國」，意味結束這場超過4年的反恐戰爭。

（綜合報道）