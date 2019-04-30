ISIS領袖巴格達迪5年來再錄影露面　聲言要復仇

2014年7月，ISIS首領巴格達迪（Abu Bakr Al-Baghdadi）首度現身，宣布ISIS成立並自稱建立「哈里發國」（Caliphate），及後他一直神龍見首不見尾，到處流竄逃避追捕未有露面。 五年過去，「哈里發國」的最後堡壘已被美國摧毀，白宮更指ISIS已被「百分之百」消滅。不過，ISIS周一（30日）透過旗下的宣傳媒體發布一段聲稱是巴格達迪的新片段，揚言要所失去的報復，又指斯里蘭卡襲擊者對他效忠。若片段真確，將會是巴格達迪相隔近五年後再度露面。

ISIS旗下宣傳媒體Al Furqan周一（29日）發布長達18分鐘的短片，一名據信是巴格達迪的男子出現片中，他束有濃密的鬍鬚，雙腳交錯而坐，旁邊放槍械，在場有多名蒙面成員聽他講話。

揚言為武裝分子復仇

巴格達迪在短片中承認，敘利亞最後據點的戰事已結束，但聲言針對西方的行動是漫長戰役的一部分，誓言要為被殺害和囚禁的武裝分子復仇。

他又提到斯里蘭卡復活節連環襲擊的犯手、非洲布基納法索及馬里的武裝分子均對他效忠。

短片開頭標注的日期為4月1日，但暫時無法辨別短片內容和拍攝日期的真確性。巴格達迪對上一次公開露面是2014年7月在摩蘇爾宣稱成立「哈里法國」，及後他被屢傳已遇襲身亡雖然間中會有他的錄音聲帶傳出，但他本人一直未有露面。若片段屬實，會是他5年來首次露面。

巴格達迪：SIS領袖巴格達迪2014年7月在摩蘇爾宣稱成立「哈里法國」。（路透社）

「聖戰士」戰死 「國土」遭殲滅

ISIS在5年前成立「哈里發國」，「國土」由敘利亞西部延伸到伊拉克巴格達郊區，巔峰時期約有來自40個國家近4萬名的成員，惟經歷多年戰爭後，不少外國「聖戰士」在戰爭的硝煙中逝去，ISIS的地盤亦如流沙逝於掌心。

美軍支援的武裝組織敘利亞民主軍（Syrian Democratic Forces，簡稱SDF）3月23日宣布，已經殲滅ISIS在敘利亞的最後據點，「百分百」消滅ISIS所聲稱建立的「哈里發國」，意味將結束這場超過4年的反恐戰爭。

（綜合報道）