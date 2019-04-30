塞浦路斯首宗連環殺人案　7外國女子遇害　警方尋獲第4具屍體

塞浦路斯近日發生一宗連環殺人案。35歲疑犯承認殺害7名外國女子，並聲稱將其中3人的屍體放進手提行李箱，隨之拋進位於首都尼科西亞（Nicosia）以西有毒的「紅湖」（red lake）。警方周日（28日）尋獲第4具屍體，疑犯現遭扣留。

有「紅湖」之稱的Kokkinopezoula湖位於Mitsero村附近，因嚴重受污染而含有極高毒性。（路透社）

警方指，疑犯承認殺害5名成年女性，以及其2名受害者分別6歲和8歲的女兒。據指，疑犯是在網上交友網站認識受害者。塞浦路斯通訊社（Cyprus News Agency）報道，疑犯為塞浦路斯國民警衛隊（Cypriot National Guard）成員。

警方周日尼科西亞以西一個廢棄礦井附近的湖發現一個手提行李箱，內裏有一具處於腐化狀態的女性屍體。尼科西亞刑事調查部門（Nicosia Criminal Investigation Department）主管Neofytos Shailos指，相信尋獲的第4具屍體屬成年女性。當局正進行化驗辨認死者身份。

疑犯聲稱將3名受害者的屍體放進手提行李箱，隨之拋進有「紅湖」之稱的Kokkinopezoula湖。塞浦路斯通訊社指，相信該3名死者分別為36歲羅馬尼亞女子布內亞和其8歲女兒埃列娜（Elena Natalia Bunea），以及31歲菲律賓女子Maricar Valdez Arquila。

4月較早前已發現3具屍體。警方首先於一個礦井井道發現2018年5月失蹤、38歲菲律賓女子蒂武西奧（Marry Rose Tiburcio）的屍體，隨後展開兇殺案調查。幾日後，當局於同一地點發現另一名菲律賓女子、28歲洛薩諾（Arian Palanas Lozano）的屍體。疑犯之後供出另一個藏屍地點，警方於軍隊射擊場的水井發現第3具屍體，相信死者為尼泊爾或印度籍。

（綜合報道）