【中美貿易談判】美國財長：希望取得重大進展

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）周二（30日）在北京出席新一輪貿易談判。姆努欽當天表示，希望可以取得重大進展。

姆努欽向記者表示，在這新一輪的談判中，雙方先在北京開會，之後會再在華盛頓相聚並談判，他們都希望在這兩個會面中，可以取得重大進展（substantial progress）。

他又指，目前不會公開評論雙方討論的某些特定議題，但他指雙方已取得很多進展。

中國外交部則引述外交部長兼國務委員王毅稱，在近幾個月來，兩國的經貿團隊展開了多輪高級別談判，得到很多正面的進展，他又指，中方希望兩方可以努力達成雙贏協議。

中美貿易談判：美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）2019年4月30日在北京與中方官員展開新一輪談判。（美聯社）

執行機制是關鍵議題

雙方早前表示，已在知識產權和強制技術轉移問題上取得進展。據白宮所指，有關議題仍需作進一步磋商，但有美國官員私下透露，協議執行機制和時間表才是關鍵議題。

美國前貿易代表助理、中國美國商會主席（American Chamber of Commerce in China）夏尊恩（Tim Stratford）指，有效的執行機制將定義雙方的貿易協議。他解釋，協議毋須改造中國經濟，但需要提供新方法，處理雙方分歧。他亦認為，中美未來關係也取決於此。

姆努欽周日（28日）在洛杉磯接受《紐約時報》訪問，指美中兩國快將接近達成貿易協議，但不諱言仍有很多工作需要完成。

（路透社）