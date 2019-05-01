【委內瑞拉政變】政府以軍車撞示威者　特朗普：與委國人民一起

委內瑞拉國會議長瓜伊多（Juan Guaido）1月23日自行宣誓就任臨時總統，他周二（30日）到首都加拉加斯的弗朗西斯科・德米蘭達大元帥空軍基地（Generalisimo Francisco de Miranda Airbase），與軍人站在一起並發表講話，指推翻總統馬杜羅（Nicolas Maduro）計劃已進入最後階段。

外界時視之為軍方將站在反對派一方、合力推翻馬杜羅的開端，不過馬杜羅及後稱軍方領袖是絕對效忠，又指反對派的陰謀正被擊潰。美國支持瓜伊多推翻馬杜羅，總統特朗普（Donald Trump）同日指美國會與委內瑞拉人民一起。