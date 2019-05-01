【委內瑞拉政變】政府以軍車撞示威者　特朗普：與委國人民一起

撰文：凌俊賢
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委內瑞拉國會議長瓜伊多（Juan Guaido）1月23日自行宣誓就任臨時總統，他周二（30日）到首都加拉加斯的弗朗西斯科・德米蘭達大元帥空軍基地（Generalisimo Francisco de Miranda Airbase），與軍人站在一起並發表講話，指推翻總統馬杜羅（Nicolas Maduro）計劃已進入最後階段。
外界時視之為軍方將站在反對派一方、合力推翻馬杜羅的開端，不過馬杜羅及後稱軍方領袖是絕對效忠，又指反對派的陰謀正被擊潰。美國支持瓜伊多推翻馬杜羅，總統特朗普（Donald Trump）同日指美國會與委內瑞拉人民一起。
委內瑞拉政變：軍方施放催淚彈驅趕示威者，又有軍車撞向示威人群。（影片截圖）
委內瑞拉政府表現緊張，一方面說明這只是一少撮軍人在搞軍事政變，另一方面派員控制場面，包括施放催淚氣體驅散人群。據指現場傳出槍聲。片段可見，現場有軍車撞向示威者，部分人受傷。據指現場曾傳出槍聲。
總統馬杜羅稱已跟軍方領袖通話，稱他們對他是絕對效忠。國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino Lopez）又宣稱，反對派的陰謀正被擊潰，大多數反對派叛軍已撤出街頭，情況整體可以控制。不過，瓜伊多就指馬杜羅只是得到軍隊精英階層支持，但自己就有軍隊中下層支持。
委內瑞拉國營互聯網供應商在衝突後，限制YouTube及Google使用。
多國表態 美國籲撐政變
美國白宮表示，總統特朗普已聽取有關簡報。美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）同日呼籲該國民眾及軍方推翻馬杜羅。特朗普在Twitter表示，正密切注視局勢，美國會與委內瑞拉人民在一起。
聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）呼籲委內瑞拉雙方冷靜克制，避免爆發暴力衝突。
（綜合報道）