【中美貿易談判】紐約時報：北京或拒於數據管制方面讓步

中美周二（4月30日）起展開新一輪貿易談判。美國《紐約時報》報道，隨兩國接近達成貿易協議，北京愈來愈不太可能會在數據管制方面讓步。雖面對來自白宮的壓力，北京談判代表仍拒絕放寬對跨國企業的有關限制，阻礙行業輸出中國客戶消費等數據以建造新一代科技。

中國提出加強監管知識產權，大批購入美國商品，並減少來自金融和農業等行業外國公司的營商限制。報道引述知情人士指，中方亦建議容許外國雲端運算公司，如亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）和蘋果（Apple），可以在中國更獨立營商。

惟北京強調不准將當地獲取的數據輸出國外，須儲存於中國製的伺服器。有關數據卻對美國公司發展自動車和人工智能等技術尤其重要。

有美國科技公司擔心，華府正放棄珍貴的機會，未向中國在數據管制方面施壓，將經濟實力拱手相讓。中國設立「防火長城」，封鎖YouTube、Facebook、Google等網站，同時推動中國互聯網公司阿里巴巴、百度和騰訊等的發展。美國科技行情憂慮有關數據的處理正重演同樣歷史。

中國政府指，數據限制關乎國家安全問題，但業界質疑是北京期望主導有關行業的手段。美國公司指，有關限制增加其成本，迫使他們要與中國商業夥伴共享敏感技術，使他們更容易受到網絡盜竊和政府監控審查的影響。

（紐約時報）