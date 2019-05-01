【中美貿易談判】王毅：中美貿易磋商取得許多積極進展

美國財長姆欽（Steven Mnuchin）與貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）周二（30日）在北京與副總理劉鶴為首的中方官員進行新一輪貿易談判。中國國務委員兼外長王毅周二（30日）表示，，中美雙方近幾個月來舉行多輪高級別磋商，取得許多積極進展，希望雙方本住相互尊重、平等相待的原則，共同努力達成互利雙贏協議。

王毅周二（30日）在北京會見美國前國會議員代表團時表示，2019年是中美建交40周年，過去40年雙方得出的經驗是，中美合則兩利，鬥則俱傷。北京願與美方共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏。

王毅又指出，中美利益深度交融，市場優勢互補，兩國經貿合作本質上是互利雙贏。他希望雙方本住相互尊重、平等相待的原則，共同努力，排除干擾，達成互利雙贏的協定。美方代表團成員則對中國經濟社會發生巨大變化表示欽佩，希望美中經貿磋商取得成功。雙方還就朝鮮半島等問題交換意見。

署理白宮幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）同日表示，兩國貿易談判可能在未來兩星期內得到解決。他又指出，除非是一個好的對華貿易協議，否則美國方面不會考慮接納。

（綜合報道）