倫敦希斯路機場建第三條跑道　反對團體質疑合法性被判敗訴

英國國會下議院2018年6月以大比數通過興建倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）第三條跑道，造價140億鎊（約1435億港元），希望重奪世界最大客運量機場地位，振興英國脫歐後的經濟；反對團體包括5個市議會、倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）、綠色和平等環保團體以及一眾居民等就認為這計劃會對環境造成破壞，並先後提出司法覆核，質疑興建三跑的合法性，但英國高等法院周三（5月1日）表示不接納有關理據，裁定興建第三條跑道和擴建機場是合法的。

報道指出，反對團體認為英國政府的國家政策聲明（National Policy Statement）未能完全解釋興建第三條跑道對空氣質素、氣候變化、噪音和交通擠塞的影響，而地球之友就質疑計劃沒考慮到《巴黎協定》減緩氣候變化的責任。

法院對反對團體的指控表示理解，形容他們的看法「堅定而真誠」，但這次審理只關注政策的合法性，由於國會已同意擴建計劃，因此並沒有合法性的問題。

綠色和平執行董事索文（John Sauven）對法院裁決表示失望，「這個判決並不會減少愈來愈嚴重的噪音和空氣污染對本地社區的影響，也不能解決希斯路機場控股公司在擴建計劃上的財政困難或經濟疲軟」。

（綜合報道）