否認洩漏華為消息　韋廉信：以孩子性命擔保

英國首相文翠珊（Theresa May）周三（1日）辭退國防大臣韋廉信（Gavin Williamson）。據報韋廉信被指洩露有關同意華為有限度參與英國5G網路建設的消息而被解僱。 韋廉信否認牽涉於洩密事件中，並指有信心調查事件能證明自己清白。有訪問過韋廉信的記者指，對方甚至以孩子性命擔保，否認洩漏華為消息。

pic.twitter.com/beAQiM8gyn — Gavin Williamson MP (@GavinWilliamson) 2019年5月1日

韋廉信致函文翠珊表示，文翠珊認為從國家安全委員會（National Security Council）洩漏華為消息一事源自國防部門，對此感到遺憾，並指強烈認為事實並非如此。他寫道：「我堅決否認自己涉及這次洩密事件，我深信進行徹底的正式調查後會證明我的清白。」

韋廉信亦提到，感謝文翠珊提供讓他辭職的選項，但辭職即代表認同自己或部門職員需為事件負責。

英國天空新聞台（Sky News）記者邦卡爾（Alistair Bunkall）訪問過韋廉信，指對方以孩子性命擔保，發誓自己和部門職員沒有洩密，並認為是自己與內閣秘書塞德威爾（Mark Sedwill）之間積怨的結果。

Spoken to Gavin Williamson. He swore on his children’s life to me that he didn’t leak the Huawei news and neither did his staff. Said he believes this is the settling of a vendetta between him and Mark Sedwill — Alistair Bunkall (@AliBunkallSKY) 2019年5月1日

（路透社）