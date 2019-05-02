否認洩漏華為消息　韋廉信：以孩子性命擔保

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英國首相文翠珊（Theresa May）周三（1日）辭退國防大臣韋廉信（Gavin Williamson）。據報韋廉信被指洩露有關同意華為有限度參與英國5G網路建設的消息而被解僱。

韋廉信否認牽涉於洩密事件中，並指有信心調查事件能證明自己清白。有訪問過韋廉信的記者指，對方甚至以孩子性命擔保，否認洩漏華為消息。

韋廉信致函文翠珊表示，文翠珊認為從國家安全委員會（National Security Council）洩漏華為消息一事源自國防部門，對此感到遺憾，並指強烈認為事實並非如此。他寫道：「我堅決否認自己涉及這次洩密事件，我深信進行徹底的正式調查後會證明我的清白。」

韋廉信亦提到，感謝文翠珊提供讓他辭職的選項，但辭職即代表認同自己或部門職員需為事件負責。

英國天空新聞台（Sky News）記者邦卡爾（Alistair Bunkall）訪問過韋廉信，指對方以孩子性命擔保，發誓自己和部門職員沒有洩密，並認為是自己與內閣秘書塞德威爾（Mark Sedwill）之間積怨的結果。

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（路透社）

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