【通俄門】美司法部長取消到眾議院作證

美國司法部長巴爾（William Barr）原定周四（2日）出席眾議院司法委員會聽證會，解釋有關處理特別檢察官米勒（Robert Mueller）通俄調查的事宜。但雙方對聽證會舉行模式有分歧，巴爾決定取消作證。

司法部發言人庫佩茨（Kerri Kupec）指，司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）建議由委員會律師向巴爾作出提問，形容有關做法是「前所未有和不必要」，認為應由議員提問。司法部也指，不會按納德勒發出的傳票，交出未經刪減的調查報告和有關調查檔案。

納德勒形容司法部的決定是對國會的阻撓。他指，仍然會如期舉行聽證會，期望司法部長考慮過後會出席。由於巴爾拒絕出席，司法委員會正安排米勒出席聽證會親身解畫，預期聽證會5月15日舉行，但日子仍有待確實。

納德勒指，暫時不會向巴爾發傳票要求出席周四的聽證會，但會重點嘗試獲取「通俄門」全份調查報告，也有可能對巴爾是否構成蔑視國會作表決。

巴爾周三（1日）出席參議院司法委員會聽證會時指出，米勒曾告訴他不建議起訴總統特朗普，因此不明白為何米勒的報告上未有就總統特朗普有否妨礙司法公正作出結論。

（路透社／美聯社）