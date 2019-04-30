美司法部副部長羅森斯坦辭職　曾委任米勒調查特朗普「通俄門」

司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）周一（29日）向白宮遞交辭職信，結束他在司法部動盪的兩年，其呈辭會在5月11日生效。 巴爾（William Barr）出任司法部長後，外界已預期羅森斯坦很快會離職，他原打算在3月中離職，及後決定留任至特別檢察官米勒（Robert Mueller）提交調查報告後才呈辭。 消息稱，特朗普計劃提名現任運輸部副部長羅森（Jeffrey Rosen）接替。羅森從未加入司法部，因此空降此要職，做法將相當罕見，而其委任仍需要參議院表決才能獲通過。

羅森斯坦在辭職信中並無提及米勒，但就指司法部有責任避免黨派關係。他表示，政治考慮可能會影響決定，所以必須保持中立，並強調司法部沒有恐懼或偏袒的情況下執法，因為可靠的證據及真相，不是由黨派或民意決定。

曾涉「迫宮陰謀」

羅森斯坦被指曾考慮透過秘密錄音竊聽特朗普，要求副總統彭斯（Mike Pence）及其他內閣成員出手，引用憲法第二十五修正將特朗普趕下台。聯邦調查局（FBI）前副局長麥卡比（Andrew McCabe）2月受訪時承認確有此事，但司法部隨即否認有關言論；特朗普周一批評麥卡比和羅森斯坦的舉動是叛逆行為。

提名米勒調查特朗普「通俄門」

本身是共和黨員的羅森斯坦在任內最重要的事績，是在2017年5月提名特別檢察官米勒，負責調查特朗普競選團隊涉嫌通俄的指控。

米勒在3月提交調查報告予司法部，當局在4月18日公開「刪節版」報告，司法部長巴爾指出，按他與羅森斯坦的判斷，沒有足夠證據顯示特朗普有妨礙司法公正。

巴爾周一表示，很高興有機會與羅森斯坦合作，形容後者是他的寶貴夥伴，又謂「過去幾個月內，我一直非常依賴他的領導能力和判斷力。」

（綜合報道）