減碳水化合物能減肥？日本研究指多吃米飯能有效對抗肥胖

研究顯示，多吃米飯有助避免身體肥胖（Obesity），例如在日本或亞洲這些素有米食習慣的國家，國人的肥胖盛行率低於米飯消耗量低的國家。

研究人員表示，在已開發國家，限制攝取米飯的低碳水化合物飲食是熱門的瘦身策略，但以往的研究顯示減少吃米飯對抑制肥胖的效益為何，並不清楚。

但這項研究調查了136個國家，觀察各國國民每日攝取多少公克的米飯和熱量，並觀察身體質量指數（BMI）的數據。根據調查，英國人每日僅攝取19公克的米飯，低於加拿大、西班牙、美國以及其他許多國家的每日米飯消耗量。

研究人員指出，只要全球每人每日多攝取50公克的米飯，就有助於全球肥胖盛行率降低1%，從6.5億名成人減少至6.435億名成人。

主導這項研究的京都同志社女子大學教授今井智子表示，「在米飯文化盛行的國家，國人的肥胖盛行率偏低，例如日本或亞洲以米飯為主的飲食習慣，有助避免肥胖纏身」。

研究結果顯示少吃米飯未必是有效瘦身策略。（VCG）

鑒於全球的肥胖情況日益普遍，今井智子建議，即使是西方國家，也該吃更多米飯，以免肥胖纏身。她提出吃米飯有助降低肥胖的理由，包括米飯的脂肪含量低，「我們在全穀類食物中發現的纖維素、營養成分及植物化合物可以增加飽足感，避免過度攝取導致體重過重。」

今井智子的結論是，「即使控制生活方式和社會經濟指標等變因，在高度供應米飯的國家中，肥胖的盛行率仍相當低」。

英國國家肥胖論壇（National Obesity Forum）主席福萊表示，「幾個世紀以來，我們都知道東方人的身材比西方人還纖細，這要拜米食習慣所賜。少數肥胖症專家也許想知道原因何在，而這項以增加攝取米飯來對抗肥胖為假設的最新研究，或許能提供解答」。

這項研究發表於蘇格蘭格拉斯哥的歐洲肥胖學術研討會（European Congress on Obesity）。

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