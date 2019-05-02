日本或接班韓國　金正恩擬同安倍會晤組建亞洲聯盟？

新加坡《聯合早報》周三（1日）報道，三年前投奔韓國的朝鮮前駐英公使太勇浩在自己開設的網站中發表文章表示，由於朝鮮正面臨嚴重的糧食短缺問題，只要日本首相安倍晉三願意向朝鮮提供糧食援助，金正恩也願意舉行朝日首腦會談。

太勇浩表示，朝鮮《勞動新聞》最近以「用大米擁護黨」為題發表社論，並提到「大米比黃金還要珍貴」，可見朝鮮內部情況很困難。

他指金正恩已見了其他東北亞國家領袖，現在只剩安倍晉三，為確保朝鮮最高領導人的正統性，金正恩可能也希望舉行朝日峰會。他並稱，今後朝鮮可能試圖通過中國、俄羅斯以及日本突破國際社會的經濟制裁。

另一邊的日本也軟化立場，似乎有意舉行朝日會談。太勇浩指出三點，包括日本上個月決定，今年不提交譴責朝鮮人權問題的決議案；且在不久前發表的日本外交藍皮書中，對朝態度變得軟化，可見日本希望創造有利於朝日會談的環境；以及日本官房長官菅義偉3月表示，安倍晉三依舊願與金正恩私人會談，討論解決朝鮮情報部門綁架日本人問題。

太勇浩提醒指，韓國政府需進一步加強與中國和俄羅斯的關係，同時阻止日本先向朝鮮提供糧食援助，否則韓國過去一年在朝鮮和美國之間扮演中介者角色的努力，將成「泡影」。

（聯合早報 / 多維新聞網）