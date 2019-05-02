美國結束伊朗石油制裁豁免　多國表達不滿

美國特朗普政府自周四（2日）開始，不再對任何伊朗石油進口國給予豁免，引來多國包括土耳其、印度、卡塔爾等國表達不滿。土耳其外長當天表示，無法輕易改變原油的進口國。 至於日本則指，會討論必要的應對措施。

土耳其依賴從伊朗進口的石油，美國的舉動嚴重影響該國。

土耳其外長恰武什奧盧（Mevlüt Cavusoglu）稱，當地的煉油廠無法輕易轉為進口其他國家的原油，表明華盛頓政府應該檢視政策。

美國在中東的盟友卡塔爾，當天也批評美國，指這些政策會傷害很多依賴伊朗石油的國家，其外長表示，不相信單方面的制裁會帶來正面效果，認為對話才能解決問題。

印度駐美國大使早前已指，美國的舉動將推升油價及刺激通脹，令印度的小市民也會受害。

日本周四（2日）則指，該國將關注全面禁運伊朗石油對日本能源供給和經濟的影響，討論必要的應對措施。共同社引述日本政府官員指，當地煉油商雖然尋找到其他進口商，不會損害石油穩定供給，但相信日本汽油價格會持續走高，增加家庭經濟負擔。

美國一直要求各國停止購買伊朗石油，但由於此舉在國際引發爭議，美國2018年11月向8個地區給予豁免，包括中國、印度、希臘、意大利、台灣、日本、土耳其和韓國，為期半年。至2019年4月底，美國白宮發聲明指，特朗普決定5月起不會再對任何伊朗石油進口國給予豁免。

（綜合報道）