【金正男被殺】被囚2年多段氏香獲釋　「索女」驚變「大媽」

越南籍女子段氏香（Doan Thi Huong）被控在2017年2月13日毒殺朝鮮領導人金正恩同父異母兄長金正男，周五（3日）刑滿出獄。隨着兩名被指「落手落腳」襲擊金正男的疑犯都已獲釋、被指真正涉案的疑犯已經逃離馬來西亞，金正男被殺案水落石出的機會愈來愈渺茫。

金正男被殺案的其中一名女疑兇段氏香，不時在Facebook發放性感照。（Ruby Ruby Facebook）

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段氏香被指在當天聯同另一疑犯艾莎（Siti Aishah）在吉隆坡第二國際機場殺死金正男，他生前據報是準備登機前往澳門，但突然被一名女子從後摟住，並向他施毒，他最後中毒身亡。馬國警方公布初步驗屍結果，證實金正男是死於VX神經毒劑中毒。

段氏香與艾莎3月1日被正式起訴，3月11日被控謀殺罪，一旦罪成，可能被判處死刑。她在2019年4月1日承認罪責較輕的導致傷害罪。

控方3月10日撤銷艾沙的控罪，卻拒絕對段氏香撤控，要求繼續審理其謀殺控罪。段氏香代表律師表明不公平。面容憔悴的她在庭上表示自己感到焦慮及受壓，又指「我不知道現在發生什麼事」。兩年多的牢獄生涯，令本是精神奕奕的她，一下子蒼老了。

越南女子段氏香（Doan Thi Huong，左）2017年3月1日被警方押送下抵達雪邦地法庭，她神情憔悴。（美聯社）

兩女均否認謀殺罪，並指當時她們以為自己正在參與真人騷電視節目。艾莎父親表示女兒是被他人利用，女兒曾說要到馬來西亞拍戲，還希望父親祝她拍攝順利。辯護律師指，兩人僅為代罪羔羊，而真正的朝鮮兇手則已逃離馬來西亞。

檢察官則指她倆是受過訓練的殺手，並且對行動完全清楚。專家證人作供指，在兩名被告身上衣服找到VX神經毒劑，而錄影片段則顯示兩人在襲擊前，曾與4名朝鮮男子會面。從影片中亦看到段氏香似乎向金正男臉部抺上一些東西。

段氏香在案發前有在社交媒體發放性感照片，在行動前2天仍在發相留言。她被指在吉隆坡娛樂場所工作，熱愛唱歌，2016年曾參加越南一個偶像歌唱比賽。她自18歲開始，已離開越南家鄉往外闖，每隔數個月才回家探望家人。段氏香的父親說女兒連蟾蜍、老鼠也害怕，不相信她夠膽做出這樣的事情。

（綜合報道）

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