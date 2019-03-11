【金正男被殺】艾沙獲釋　另一疑犯段氏香質疑不公平

朝鮮領袖金正恩同父異母兄長金正男2017年2月13日於馬來西亞遭暗殺身亡。兩名涉案疑犯印尼女子艾沙（Siti Aisyah）及越南女子段氏香（Doan Thi Huong）被拘禁兩年，案件周一（10日）出現戲劇化發展。 艾沙獲控方撤銷控罪，當庭釋放；段氏香則仍然繼續還押，周四（14日）將出庭受審。後者代表律師引述段氏香認為，只有艾沙獲釋，對她不公平。她接受記者訪問時表示自己很震驚。

26歲的艾沙與30歲的段氏香被指2017年2月涉嫌向金正男施毒手，利用VX神經毒劑把他殺死。警方循吉隆坡機場閉路電視線索，在3日內迅速拘捕她們，並一直扣押。

事件中大馬亦曾拘捕一名朝鮮人李正哲，惟其後因證據不足，同年3月將他遣返回朝鮮。另外4名涉案朝鮮男疑犯則一直潛逃在外。

艾沙與段氏香均否認控罪，並指當時她們以為自己正在參與真人騷電視節目。辯護律師指，兩人僅為代罪羔羊，而真正的兇手則已逃離馬來西亞。

金正男被殺案：金正男為朝鮮領袖金正恩同父異母兄長，2017年在馬來西亞遭殺害。據指金正男事發時身上帶有12瓶阿托平（Atropine），那恰恰是一種用以治療包括VX在內神經毒劑的藥物。意味他或早已意識到自己有可能被毒殺，提早作出預防措施。（美聯社）

艾沙：對獲釋感到意外

案件周一在莎阿南（Shah Alam）高等法院審理時，檢察官通知法庭，他們獲指示撤銷對艾沙的指控，但沒有提供理由。艾沙當庭釋放，她隨即跟庭內的段氏香流淚擁抱，之後乘坐印尼大使館汽車離開。

艾沙在大使館對傳媒表示，「我覺得開心。我不知道這（獲釋）會發生。我沒料到這事。」她又指自己身體健康，在監獄受到良好對待。

印尼外交部表示，艾沙的釋放是政府對馬來西亞一直進行高級別遊說的結果，並指很快會很送艾沙回國。印尼政府還公布一封該國法律部長寫給馬國政府的信件，將責任歸咎朝鮮。

艾沙代表律師亦表示仍然相信朝鮮跟事件有關。朝鮮一直否認涉案。

金正男被殺案：案中疑犯之一、26歲的印尼女子艾沙3月11日獲釋。她同日在印尼大使館出席記者會，難掩興奮之情。（路透社）

段氏香「精神受創」

艾沙雖然獲釋，但法官拒絕給她完全無罪釋放，指審訊已經確立初步證據，表明如果出現新證據，她仍然可以被召回上庭。

段氏香的待遇與她大相庭徑，她的審訊押後到周四，其代表律師形容，段氏香聽到艾沙獲釋但自己仍然被控的消息後「精神受創」，律師正向法庭申請她完全無罪釋放。

段氏香律師Hisyam Teh Poh Teik表示：「我們希望段氏香得到平等對待。他們（控方）撤回一人控罪，但另一人則沒有，這是基於什麼理據？我們需要知道。」

金正男被殺案：越南女子段氏香繼續還押受審，她的代表律師表示段氏香知道自己跟艾沙的不同待遇之後，精神受創。圖為她2017年3月出庭提堂照片。（美聯社）

段氏香如罪成或面臨死刑

上述謀殺案在2017年10月開始審訊，期間控方傳召30至40名證人，包括10名專家證人，其中有VX神經毒劑專家。

檢察官當時則指兩人是受過訓練的殺手，並且對行動完全清楚。專家證人作供指，在兩名被告身上衣服找到VX神經毒劑，而錄影片段則顯示兩人在襲擊前，曾與4名朝鮮男子會面。從影片中亦看到段氏香似乎向金正男臉部抺上一些東西。

2018年8月，大馬法官指疑犯的犯罪表面證據成立，案件進入抗辯階段。原本艾沙應在12月上庭自辯，不過控辯雙方就7名證人供詞有所爭議，審訊因此暫停。周一的審訊本來是輪到段氏香作供，卻想不到「主角」變了是艾沙。

繼續還押的段氏香前途未卜，根據大馬法律，一旦謀殺罪成，她將會面臨死刑。

（綜合報道）