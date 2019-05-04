朝鮮試射「飛行物」　飛行距離70至200公里

韓聯社周六（4日）引述韓國聯合參謀本部報道，朝鮮當天自原山市向東發射短程飛彈。韓國聯合參謀本部與美國進行分析後指出，朝鮮發射數枚短程導彈，飛行距離為70至200公里。韓國軍方其後指出，朝鮮所發射的物體不止一枚，而且不是導彈，而是「飛行物」。 韓國聯合參謀本部消息，朝鮮當天上午9時06分左右從（江原道元山）虎島半島一帶朝東發射型號不詳的短程導彈。韓美兩國正在分析導彈的詳細情況。

這是朝鮮自2019年2月27至28日與美國舉行首腦峰會後，再度試射武器。

朝鮮官媒朝中社4月18日報道朝鮮金正恩4月17日監察新型戰術導向武器試射。惟韓國及美國未有偵測到朝鮮有進行任何測試。韓聯社引述韓國軍方消息指，推斷朝鮮測試的，是「短距離具有複雜飛行方式的導彈」或具有「特殊導向能力的多重火箭砲」。

朝中社報道，金正恩指導國防科學院進行的「新型戰術導向武器試射」，並聽取科學院對武器系統結構和運用的解說。報道稱，該款武器擁有「特別的導向飛行模式」並搭載「威力強力的彈頭」，但就沒有詳述究竟是何種武器。

韓國首爾的遠東研究所（Institute for Far Eastern Studies）分析員金東燁（Kim Dong-yub，音譯）指，朝鮮試射的武器很有可能是新研發的巡航導彈。他又指，暫時未清楚朝鮮今次試射的武器是否與金正恩在2018年11月監督「新型尖端戰略武器」測試中的武器相同。

韓聯社2018年11月16日引述朝鮮官媒報道，朝鮮領袖金正恩監督「新型尖端戰略武器」測試，但未有詳述有關武器。

自從越南河內「特金會」在沒有結果以及聯合聲明的情況下提早結束後，外界已有聲音猜測，平壤政府會否恢復武器測試，以及美國發出訊息，要求繼續談判。金正恩4月底訪俄時指出，美國在「特金會」中採取單方面、非善意的態度，令朝鮮半島的局勢陷入僵局。

（綜合報道）