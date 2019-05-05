全球第二大「暗網」平台瓦解　3德國男被捕

德國聯邦刑事調查局（BKA）上周五（3日）宣布，已成功摧毀全球第二大暗網（dark web）交易平台「華爾街市場」（Wall Street Market），並逮捕了3名德國籍疑犯。

德國警方4月拘捕3名年齡介乎22歲至31歲、涉嫌營運平台的疑犯。當局搜查疑犯住所期間檢獲55萬歐元（約483萬港元）、高達十萬歐元的虛擬貨幣、平台伺服器、名貴汽車和槍支等。

德國執法部門表示，「華爾街市場」是全球第二大暗網交易平台，用戶需採用匿名瀏覽軟件「洋蔥路由」（Tor）登錄，並使用比特幣和門羅幣等加密虛擬貨幣交易。平台對每筆交易收取2%至6%的佣金；賣家超過5400人，登記客戶多達115萬。在平台被關閉前，涉及毒品、竊取數據、偽造證件和惡意軟件的交易項目，有超過6.3萬個。

德國聯同美國、荷蘭和歐盟機構參與是次秘密調查工作。美國加州聯邦檢察官表示，另一名平台負責人亦已於巴西落網；洛杉磯警方日前則在當地拘捕兩名「華爾街市場」的重要賣家。

（新華社／路透社）