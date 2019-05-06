波音承認早知737 MAX警報裝置有異

美國波音公司（Boeing）737 MAX型客機半年內發生兩宗嚴重空難，共造成346人死亡。公司周日（5日）發聲明表示，工程師早於印尼獅航空難發生前的2017年，發現防止失速警報系統有異，惟經內部審議後決定，問題「不會對飛機安全或操作產生負面影響」，因此未有對外公布消息。

波音聲明指出，工程師2017年確認737 MAX顯示系統軟件未正確地符合「攻角不認同警報」（AOA disagree alert）的要求。工程師當時判斷可以留待下次的軟件更新才作調整。

所謂「攻角不認同警報」是指，當攻角感應器（AOA sensors）數據出現矛盾，由攻角指示器（AOA indicator）指示器發出的警報。聲明指出，只有安裝了攻角指示器的客機，才會發出不認同警報。

聲明指，不論是攻角指示器還是攻角警報，都並非飛機安全運作的必要部分，指它們只提供補充信息，而且從不被視為商用運輸機的安全特徵。當局同時決定，攻角指示器警報屬於選擇裝置，航空公司需要額外付錢才可安裝。

印尼獅子航空公司和埃塞俄比亞航空公司發生的空難，涉事客機都沒有購買攻角指示器。來自有問題的攻角感應器數據，觸發自動防止失速的「機動特性增強系統」（MCAS），導致客機不受機師控制向下俯衝。

波音的聲明補充，公司管理層並沒有參與檢討會議，直至發生獅航空難後，才獲悉有關問題。

聲明又指出，在獅航空難發生後的2018年11月，波音向美國聯邦航空管理局（FAA）通報2017年發現的事項，經安全審查委員會（Safety Review Board）召開會議後，確認波音工程師此前的結論。

（綜合報道）