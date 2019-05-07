美署理防長：調派航母和轟炸機到中東回應伊朗可信威脅

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美國署理國防部長沙納漢（Patrick Shanahan）周一（6日）表示，由於有跡象顯示伊朗政權部隊構成「可信威脅」，決定批准調派航母戰鬥群和轟炸機部隊前往中東，但未有透露相關情報內容。

美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）周日（5日）表示，派出林肯號航母戰鬥群和轟炸機部隊前往中東，向伊朗釋出信號。沙納漢和博爾頓均未有提供有關情報內容，有美國官員向路透社表示，有針於美軍的「多種可信威脅」，包括來自伊拉克和伊朗、陸地和海面威脅。

沙納漢在Twitter上表示，促請伊朗政權停止所有挑釁行為，並揚言要求伊朗政權對任何襲擊美軍或損害美國利益的行為負責。

五角大樓周一隨後發聲明指，調派航母戰鬥群和轟炸機部隊，是要回應伊朗準備對美國部隊和其利益進行攻擊行動的跡象。

蓬佩奧表示有跡象顯示伊朗威脅正在升級，因此由安全角度出發採取軍事部署，以確保總統特朗普有廣泛的選項應對局面。

蓬佩奧：因應伊朗威脅升級　派遣戰鬥群往中東作為選項之一
伊朗擬重啟部分核計劃　回應美國退出核協議一周年
博爾頓：美國在中東加強部署軍事力量　威懾伊朗
美國結束伊朗石油制裁豁免　多國表達不滿

（路透社）

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