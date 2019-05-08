【新聞教室】南非大選今日開鑼　總統連任機會大　真正考驗在後頭

南非周三（8日）將舉行5年一次的大選，共有48政黨爭奪400個國會議席，並從當選者中推舉新任總統。該國現時面臨失業率高企、土地改革和貪污等問題，這次大選對現任總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）和長期執政黨非洲人國民大會（ANC）都是考驗。

這次大選是南非第6次全國大選。全國已登記選民逾2785萬人，當中約兩成為29歲以下的年輕人。基於選舉制度屬於「選黨不選人」，選票上只會印有政黨名稱，而沒有候選人名字和相片。

全國共有48個政黨參與，8170名候選人人登記參選國會議員。在南非9個省份中，面積最小但經濟實力最強的豪滕省（Gauteng）有36個政黨參選，該區亦是執政黨和在野黨的主戰場之一。

南非大選：執政黨非洲人國民大會的支持者周日（5日）在首都約翰內斯堡的體育館內集會，高舉印有黨徽的旗幟。（路透社）

拉馬福薩有望連任 惟執政黨聲望下滑

目前執政的非洲人國民大會呼聲最高，路透社綜合近數周的3個民調，預測該黨可望取得51%至61%的選票，黨魁拉馬福薩預料能連任總統。《衛報》報道則指出，中間偏右的最大反對黨民主聯盟（Democratic Alliance）預料獲得22%選票；至於2013年8月成立的極左民粹政黨經濟自由戰士組織（EFF）也可能獲得10%選票。

非洲人國民大會自1994年取消種族隔離政策後一直領導南非，在已故前總統曼德拉（Nelson Mandela）的光環下，ANC聲望頗高，2004年的支持度更超過69%。惟隨着經濟增長放緩和貪污醜聞，加上執政25年來國家發展不濟，選民愈發不滿，削弱ANC的受歡迎程度。該黨2014年的支持度回落至62%。

南非大選：南非2018年第四季度失業率高達27%，每兩名年輕南非人中就有1人失業。在野黨民主聯盟的支持者在東部主要城市彼得馬里茨堡（Pietermaritzburg）高舉「我們想要工作」的標語。（路透社）

失業率高企 貪污嚴重

雖然民調顯示拉馬福薩有望續任總統，惟國內問題甚多，如何改善局面成為執政陣營的一大考驗。南非失業率高企，2018年第四季度失業率高達27%，每兩名年輕南非人中就有1人失業。拉馬福薩2018年承諾年內創造超過27.5萬份職位，惟國內多間礦業公司相繼宣布裁減千多個職位，國企和政府部門也計劃減少人手，執政黨大計或受打擊。

前總統祖馬（Jacob Zuma）因貪污醜聞纏身下台，執政黨高級黨員和政府官員多年來的貪污問題嚴重，備受在野黨抨擊。拉馬福薩雖然致力清洗ANC的貪腐形象，但相信難以一蹴而就。

南非大選：反對黨之一、極左的經濟自由戰士組織亦舉行競選集會。有支持者在模擬棺木的紙皮上，套上印有總統拉馬福薩樣子的衣服。（路透社）

土地改革困難重重 經濟疲憊

早在英國殖民和種族隔離年代，大量原屬於黑人的農地被搶走。如今要將土地交回黑人手中，成為該國棘手問題之一，執政黨2014年就因未能達成將30%土地轉到黑人手上的目標，觸發民眾不滿。拉馬福薩2018年嘗試以修憲方式解決問題，如果他成功連任，將需要在民眾不滿以及穩定投資者信心之間取得平衡。

南非過去10年的經濟增長維持低於2%的水平，未足以解決國內貧窮問題，加上國家電力公司Eskom負債纍纍，標準普爾（S&P）和惠譽（Fitch）也將南非主權信貸評級降至「垃圾級別」，情況反映南非經濟改革刻不容緩。

分析認為這次選舉對拉馬福薩來說是一個轉捩點。如執政黨能贏得夠多的民眾授權，將有助他處理黨內政敵，並且推動讓經濟再度增長，否則他可能會面對類似祖馬一樣的困境：當天執政黨將祖馬踢走，也可能會將拉馬福薩拉下馬。

（綜合報道）