【中美貿易談判】新華社：貿易戰沒有贏家　磋商是唯一選擇

美國總統特朗普周日（5日）突然宣布提高對中國商品的關稅，為中美貿易談判添變數。新華社周二（7日）發表評論，形容華府此舉動「令人遺憾、不得人心」。文章指出，中方的立場和態度一貫而明確：合作始終是中美最好的選擇，磋商才是解決問題的正確路徑，當務之急美方應和中方共同努力、相向而行，爭取在相互尊重基礎上盡早達成互利共贏的經貿協議。

新華社的時評指出，經貿摩擦一年多來，美方威脅對中國產品加徵關税，類似情況以前多次出現。從中國自身看，中方在經貿磋商中展現最大善意和誠意的同時，始終抓住契機按照既定部署和節奏深化改革開放。2019年首季，中國經濟不僅保持平穩增長，而且市場主體信心回升，證明全社會抗壓能力在風雨面前經受住考驗。

文章強調，貿易戰沒有贏家。中美作為世界最大的兩個經濟體，其經貿鬥爭對世界經濟影響十分深刻。在當下全球經濟依然增長乏力之際，中美雙方的合作共贏，不僅是雙方的唯一選擇，也是促進世界和平和繁榮的責任擔當。

時評又提到，對於中美貿易戰，中國一直都是不願打、不怕打、必要時不得不打。一年多交鋒，中方對中美經貿問題的長期性、複雜性、艱巨性認識更加深刻，始終堅持底線思維，做好兩手準備：堅決捍衞國家核心利益和人民根本利益，在原則問題上絕不妥協；盡最大努力擴大利益交集，爭取實現互利共贏的結果。可以説，對任何可能出現的變數，我們是有充分準備的。

合作共贏才能通向世界更好的未來，中美經貿關係是雙贏關係，絕非零和博弈，越到關鍵處越需要雙方用更多智慧擴大共識、減少分歧。雙方相向而行，聚焦合作、管控分歧，尋找到新時期互利共贏的相處之道，為中美乃至全球的繁榮發展送去福音。

（新華社）