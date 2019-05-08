【中美貿易戰】彭博社：中國擬反擊　對美國加徵報復關稅

美國總統特朗普（Donald Trump）周日（5日）突然宣布，周五起提高中國貨進口關稅；美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）翌日（6日）指中方「反口」違背之前談判承諾。 中國商務部周二（7日）表示，副總理劉鶴會參與新一輪中美貿易談判；外交部則強調，加徵關稅無法解決任何問題，中國有誠意繼續磋商。不過彭博社同日引述知情人士透露，若特朗普政府周五如期調高關稅，北京對美國加徵報復關稅還擊。

中國商務部周二（7日）表示，劉鶴將於周四（9日）訪問美國兩日，參與新一輪中美貿易談判，但沒有透露今次的談判內容或議題。外界關注中美雙方會否讓步，以免談判不歡而散。

彭博社引述分析指，中方仍對美派出代表團，反映北京仍然願意通過談判解決爭端，惟特朗普政府若加徵關稅，這意味談判破裂。報道引述消息人士指出，中方會在美國實施新關稅後，隨即採取報復措施。

美國總統特朗普（Donald Trump）周日（5日）突然宣布，周五起提高價值2000億美元中國進口商品的關稅至25%；並威脅對其餘3250億中國商品徵收25%的關稅。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）周一（6日）指中方「反口」違背之前談判承諾，可能極大地改變協議；美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）則指出，中方嘗試就在過往達成的共識中「收回一些措詞」，強調中美談判重回正軌，才重新考慮關稅問題。

（綜合報道）