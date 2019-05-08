俄外長：美國「不負責任」行為　導致伊朗核問題更複雜

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）周三（8日）表示，伊朗決定停止履行《伊朗核協議》的部分條款，全因是美國「不負責任」所造成。而伊朗強調德黑蘭方面的決定並沒有違反協議。 不過以色列則表明會阻止伊朗擁有核武。

拉夫羅夫周三於莫斯科與到訪的伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）會面，討論核協議問題。拉找羅夫表示，俄羅斯非常重視伊朗留在核協議的決心，但想了解對方改變立場的原因。他認為核協議發展到目前的混亂形勢令人難以接受，並指是由美國一手而成。

扎里夫提到，一眾協議簽署國之中，只有俄羅斯和中國支持伊朗，又批評其他簽署國沒有履行責任。他強調，伊朗宣布不再繼續遵守在《伊朗核協議》中、與其他簽約國簽訂部分條款的做法符合外交規定。另外他表示帶了一封總統魯哈尼（Hassan Rouhani ）寫了俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的信件。

伊朗周三（8日）宣布不再繼續遵守在《伊朗核協議》中、與其他簽約國簽訂的部分條款。總統魯哈尼致函俄羅斯總統普京，並由訪俄的外長扎里夫轉交克里姆林宮。（路透社）

扎里夫提到，一眾協議簽署國之中，只有俄羅斯和中國支持伊朗，又批評其他簽署國沒有履行責任。他強調，伊朗宣布不再繼續遵守在《伊朗核協議》中、與其他簽約國簽訂部分條款的做法符合外交規定。另外他表示帶了一封總統魯哈尼（Hassan Rouhani ）寫給俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的信件。

俄羅斯在伊朗問題上傾向支持德黑蘭，下議院外交事務委員會主席斯盧茨基（Leonid Slutsky）批評華府將伊朗伊斯蘭革命衛隊列為恐怖組織，以及派遣軍艦到波斯灣地區等舉動，導致伊朗作出不再遵守協議的決定。但他相信各方仍可挽救協議，因此呼籲盡快重返談判桌。

身為伊朗「死對頭」的以色列繼續大擺強硬立場，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）警告伊朗不可擁有核武，並稱以色列會奮力抵抗威脅當地的勢力。

（路透社／美聯社）