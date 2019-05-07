美國退出核協議一周年　伊朗飽受經濟痛苦

2018年5月8日，美國總統特朗普宣布退出伊朗核協議。一年後，華府恢復制裁，伊朗經濟正承受痛苦後果。儘管伊朗目前仍繼續遵守核協議，但對外警告，德黑蘭的耐心「有限度」。

伊朗經濟繼2018年縮減近4%後，根據國際貨幣基金（IMF）預估，2019年經濟還將劇烈萎縮6%。自美國退出核協議後，黑市的伊朗里亞爾兌美元匯價已嚴重貶值超過57%。官方數據顯示，與一年前比較的伊朗物價漲幅，也已由一年前的8%急增至51%。真實通貨膨脹水平或更高。

伊朗薪酬追不上通脹速度，嚴重衝擊民眾的食物購買力。一位食品業消息人士透露，自2018年3月21日上個伊朗年度開始以來，「我們已將價格調高70%，且7月前很可能再加價20%」。

美國表示，為了得到一份更好的協議，正對德黑蘭施加「最大壓力」。不過，有不願具名的歐洲外交官指出，目前仍未見到華府打算開始就較佳協議尋找答案。他認為，華府其實想迫使德黑蘭違反核承諾，「然後（美國就能）告訴全世界伊朗構成威脅」，形容是不真誠和不負責任的計劃。

面對美國退出核協議，伊朗至今選擇繼續遵守協議。另一名外交官表示：「面臨恢復制裁帶來的衝擊，而伴隨的真實困境，伊朗政府至今採取高度務實作法。」

在伊朗眼中，歐洲無力起身反抗美國和拯救核協議及相關經濟利益，令伊朗不滿。伊朗副外交部長阿拉格希（Abbas Araghchi）一再警告，伊朗的耐心「有限度」。

國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）專研伊朗的泰爾姆（Clement Therme）警告，即便歐洲企業害怕因和伊朗保持任何關係，而遭排除在美國市場之外，歐洲仍需要更努力推動維繫不受美國壓力影響的一貫對伊朗政策。

（中央社）