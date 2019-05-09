【中美貿易談判】路透社：中國大改協議草案　特朗普嬲到加稅

美國總統特朗普周日（5日）突然宣布將對中國加徵關稅。路透社引述3名華府消息人士以及3名私營企業消息人士在周三（8日）報道背後原因，是一封上周五由北京發至華盛頓的外交電文，它對接近150頁的貿易協議草案進行「系統性修改」。美國認為中國將已談好的事情推翻，特朗普更因此來個「一tweet加稅」。 路透社引述一名中國官員的說法，對違背承諾的說法提出異議，並補充說美國的要求變得更加「嚴厲」，隨着談判的拖延，達成協議的道路更加「狹隘」。

路透社報道，中國在協議草案的7個章節中，刪除其一些承諾，當中涉及改變法例去解決導致美國發動貿易戰的核心問題，包括盜取美國知識產權、貿易機密、「強制技術轉移」、競爭政策、金融服務業准入以及貨幣操縱。

特朗普周日在Twitter上推文，表示有意對價值2000億美元商品課徵的關稅從10%調升至25%，就是對於上述外交電文的回應，而特朗普宣布調查升稅率的時間點，也正好發生在中國國務院副總理劉鶴預計率團赴美，在周四（9日）至周五（10日）與美國進行第11輪談判之時。

報道指出，中方刪除具有法律約束力的條文，直接觸及美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）的最高優先事項。相較典型的貿易協議，他力推引入執行機制——它更像是會有懲罰性經濟制裁的那一種、類似實施在朝鮮或伊朗的那一種。但華府一知情人士說，中國的外交電文「破壞了協議的核心架構」。

路透社報道，萊特希澤和美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）都為協議大幅修改而吃了一驚。有兩名內閣官員周一（6日）向路透社透露，中方違背諾言的行為促使特朗普下令調升稅率，但他們沒有就中方修改的深度提供更多詳情。

一名聽過有關談判簡報的私營企業消息人士指出，已結束的第十輪談判「談得很糟」，因為「中國變得貪心」。消息人士說，中國在十多件事上反口，「談判變得差到導致特朗普在周日『爆發』了。」消息人士說中國與美國打交道打了20年後，看來仍對華府計算錯誤。

路透社引述政府消息人士表示，中國談判人員說他們在磋商過程中不能觸及法例，指這會是重大改變。對談判知情的中國官員表示，改變中國的法例需要涉及特定的過程，而這是不能快速進行的。

（路透社）