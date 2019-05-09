【華為孟晚舟被捕】孟晚舟獲准搬屋　9月23日再開庭聆訊

華為副董事長孟晚舟周三（8日）再上庭接受引渡聆訊。孟晚舟一改此前穿連帽外套及冷帽等休閒裝打扮，身穿深色連身裙到卑詩省（British Columbia）最高法院出席聆訊。 法官批准孟晚舟搬到桑拿斯區（Shaughnessy）的住所；並定於9月23日至10月4日處理案件的披露資料申請，她需在9月23日到庭。

華為孟晚舟被捕：身穿黑裙的孟晚舟周三（8日）笑容滿面地離開寓所到法院出席聆訊。（路透社）

身穿黑裙的孟晚舟周三（8日）從寓所離開，在律師及保安陪同下前往卑詩省（British Columbia）最高法院，出席引渡到美國受審的聆訊。司法部日前發聲明指聆訊是行政性質，會讓控辯雙方討論孟晚舟是否申請初步聆訊、往後聆訊日期，以及修訂保釋條件等。

周三的聆訊主要有以下兩個重點：

1. 法庭處理孟晚舟更改保釋條件申請。辯方申請孟晚舟搬離現時正居住的溫哥華鄧巴區（Dunbar）28號大道大宅，並遷到桑拿斯區（Shaughnessy）的住所，以便較易安排保安。法官批准有關申請。 2. 法庭定於9月23日至10月4日處理孟晚舟案的披露資料申請，孟晚舟需在9月23日到庭。

控方在庭上指孟晚舟涉及欺詐；惟辯方認為引渡要求欠缺基礎，因為美國對華為及孟晚舟的指控在加拿大並不存在。辯方又指，美國總統特朗普曾評論案件，可見案件已經政治化。

華為孟晚舟被捕：身穿黑裙的孟晚舟周三（8日）笑容滿面地離開寓所到法院出席聆訊。（法新社）

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2018年12月1日，孟晚舟因公司涉嫌違反美國對伊朗的制裁，在加拿大溫哥華國際機場（Vancouver International Airport）被捕，獲准保釋後一直居於溫哥華，惟須配戴腳鐐，以及被保安嚴密監視。

美國在2019年1月28日正式起訴孟晚舟，以及華為兩家子公司合共23項罪名，包括竊取商業機密、商業欺詐、妨礙司法公正、違反伊朗制裁令等；加拿大司法部3月1日正式啟動引渡程序。

（綜合報道）