亞洲文明對話大會5月15日舉行　習近平發表主題演講

中宣部副部長、國務院新聞辦主任徐麟周四（9日）在新聞發布會上宣布，亞洲文明對話大會將於5月15日在北京開幕。中國國家主席習近平將出席大會開幕禮、發表主題演講，並出席有關活動。

柬埔寨、希臘、新加坡、斯里蘭卡、亞美尼亞等國家元首和政府首腦、蒙古領導人、聯合國教科文組織（UNESCO）等國際組織負責人將出席大會，亞洲47個國家以及域外其他國家的代表將參加相關活動。

徐麟還說，在2014年上海亞信峰會、在博鰲亞洲論壇2015年年會上，習近平先後兩次倡議召開亞洲文明對話大會。

亞洲文明對話大會是匯聚亞洲文明、凝聚亞洲共識的寬廣平台。亞洲文明對話大會標誌由圖形和文字兩部分構成。圖形部分主體形態由牡丹花衍生而來，按照亞洲地理位置的六個分區將標誌設計成六瓣互動的花瓣狀圖形，並將抽象的人的形態融入其中，形成人與人之間手牽手連接溝通的視覺效果，象徵亞洲不同文明之間的交流對話，亞洲人民攜手共建命運共同體。紅、橙、黃、綠、青、藍、紫的七彩顏色體現亞洲各國國旗的色彩，也像徵亞洲文明的絢麗多彩。

中國國家通訊社新華社報道，亞洲文明對話大會是2019年繼第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇、北京世界園藝博覽會之後，中國舉辦的又一場重要外交活動。大會主題是「亞洲文明交流互鑑與命運共同體」，內容主要包括歡迎晚宴、開幕禮、平行分論壇、亞洲文化嘉年華、亞洲文明周等。

（綜合報道）