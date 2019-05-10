【中美貿易戰】道指收市跌幅收窄至138點　日圓創3個月新高

中國國務院副總理劉鶴周四（9日）訪美，參與新一輪中美貿易談判，外界關注中美能否趕及在周五（10日）美方加徵關稅生效前達成共識。 貿易談判仍不明朗拖累美股低開，道指一度急挫450點，其後美國總統特朗普稱收到中國國家主席習近平來信，市場憂慮情緒降溫，美股三大指數跌幅收窄，收報25,828點，跌138點或0.54%。

中國國務院副總理劉鶴周四（9日）訪美，參與新一輪中美貿易談判；另一方面，美國總統特朗普威脅對2000億美元中國商品加徵關稅的措施將在周五（10日）生效，外界關注雙方能否趕及在加稅生效前達成共識。特朗普周四（9日）表示，收到中國國家主席習近平一封「美麗」的信件（beautiful letter），相信仍然有可能與中國達成貿易協議。

市場憧憬中美貿易糾紛降溫，道指收報25,828點，跌138點或0.54%；標普500指數跌8點或0.3%，收報2,870點；納指收報7,910點，跌32點或0.41%；Facebook、亞馬遜及蘋果等科技股普遍受壓。

不過由於中美談判前景依然不明朗，美滙指數跌0.14%至97.46，日圓兌美元最高見3個月高位的109.7；金價回穩，每盎司報1,284.8美元，升0.26%。

（綜合報道）