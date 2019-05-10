【中美貿易戰】中美新一輪談判正式展開　劉鶴：中方帶着誠意而來

中美第十一輪貿易談判，香港時間周五（10日）清晨約5點在華盛頓展開，率領中方代表團的中國國務院副總理劉鶴，在美國貿易代表辦事處門外，與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）及財長姆努欽（Steven Mnuchin）握手。劉鶴表示，中方是帶着誠意而來，希望能理性及坦誠與美方交換意見。 美國總統特朗普威脅對2000億美元中國商品加徵關稅的措施將在周五（10日）開始生效，外界關注雙方能否趕及在加稅生效前達成共識。

劉鶴抵達華盛頓的美國貿易代表辦事處出席新一輪貿易談判，萊特希澤及姆努欽在門外迎接，劉鶴面帶笑容與對方握手。劉鶴表示，中方帶着誠意而來，希望在當前形勢下，理性及坦誠地與美方交換意見。他重申，中方認為加徵關稅不是解決問題的辦法，對中美及世界也不利。

美國白宮表示，劉鶴將在當地時間周四（9日）晚上與美方代表共晉晚餐；美國媒體CNBC報道，屆時市場將會密切注視這場工作晚餐，會否有什麼進展或風聲。

特朗普在中美會談前表示，收到中國國家主席習近平一封「美麗」的信件（beautiful letter），並指自己稍後可能會與習近平通電話。他又透露習近平在信中表示，關鍵談判將在華盛頓啟動，敦促兩國共同努力解決貿易緊張局勢。

特朗普又謂，相信雙方本周仍然可能達成協議。不過他認為關稅仍是替代貿易協議的極佳方案，實施新關稅措施對美國有利，能增加數以千億美元計的收入。

特朗普在周日（5日）突然宣布將在周五（11日）向2000億中國進口貨品加徵關稅，從10%加至25%，以回應中國企圖拖延時間及重新談判。他說，中國在華盛頓舉行的談判中破壞經貿協議，重申若中美無法達成協議，中國將會面臨加徵關稅。

（綜合報道）