德國「假名媛」騙盡紐約上流社交圈　多項盜竊罪成判囚4至12年

德國女子索羅金（Anna Sorokin）以假名德爾維（Anna Delvey），訛稱是名門望族的繼承人，在紐約上流社會交朋結友，多次以謊言獲得白吃白喝的好處，更向多間銀行詐取貸款。索羅金4月被判多項盜竊罪成，周四（9日）被判囚4至12年。

28歲的索羅金身穿黑色洋裝聽取判刑，並在庭上為自己所犯的錯道歉。紐約州最高法院法官基澤爾（Diane Kiesel）指，被告遭紐約市的紙醉金迷所蒙蔽，以欺詐手段維持永不可能負擔得到的生活。法官表示，明白被告是開創新潮流的人，希望以判刑向被告和其追隨者傳遞信息，強調有關行為帶有後果。

索羅金最終被判監禁4至12年，罰款2.4萬美元（約18.8萬港元），並需歸還非法所得近20萬美元（約156萬港元）。索羅金服刑4年後可申請假釋。

美國入境和海關執法局（Immigration and Customs Enforcement，ICE）表示，索羅金是德國公民，於美國非法逾期居留，刑滿後將遣返德國。

德女扮名媛：原名索羅金的德爾維（右一）經常出席各種活動及派對。圖為2014年Tumblr Fashion Honor。（Getty Images）

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案情指，德爾維欺騙好友，令對方承擔自己及兩名朋友豪遊摩洛哥的費用，另外多次免費搭乘私人飛機，長期入住曼哈頓高級酒店都不需自掏腰包等，詐騙金額合計27.5萬美元（約214.5萬港元），但她因為在餐廳吃霸王餐被捕。

陪審團4月裁定德爾維多項罪名成立，包括二級重大盜竊、以欺騙手段取得服務、一級企圖重大盜竊罪等。其中二級重大盜竊的最高刑罰為15年監禁。不過更嚴重的企圖侵吞2200萬美元（約1.7億港元）貸款以及盜取朋友6萬美元（約46.8萬港元）的罪名則不成立。

（路透社／美聯社）