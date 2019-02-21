新加坡爆HIV患者資料外洩醜聞　涉案男子香港開設教育機構

新加坡HIV帶菌者資料庫日前遭一名被遞解出境的美國罪犯公開，超過1.4萬新加坡HIV帶菌者資料在網上流傳。《南華早報》周四（21日）報道，該名疑犯2008年移居新加坡前，曾於香港設立教育機構，但被指是利用虛假學歷詐騙。

涉事男子為34歲布羅切斯（Mikhy Farrera Brochez），報道指他聲稱是一間位於北角、名為「Guia Education」教育機構的董事總經理。他設立的網站聲稱為兒童提供特殊學習評估，收費每位7500港元以上，更指所有提供輔導的員工都是香港心理學會或美國心理學會（American Psycological Association）會員。不過該兩個組織都指布羅切斯或相關人士並非會員，而「Guia Education」的地址亦名不符實。

香港政府公司註冊處沒有該公司的紀錄。大律師陸偉雄表示，布羅切斯如果使用虛假學歷招攬生意，或觸犯商品說明條例和詐騙等罪行。

布羅切斯本身是HIV帶菌者，他與在新加坡當醫生的男伴侶合謀，從而取得當地工作簽證，更利用假學歷取得最少兩間大專的教席。事件最終被揭發，布羅切斯被判入獄，但其後被發現他透過男伴侶取得HIV資料庫內容，事件震撼當地社會，在患者群體引起極大恐慌。

（南華早報）