美發布《中國軍力報告》　中國國防部回應

中國國防部新聞發言人任國強上周五（3日）就美國上周四（2日）發表2019年度 《中國軍事與安全發展報告》（簡稱《中國軍力報告，Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2019）講話。

他表示，美國防部發表2019年度《中國軍力報告》，罔顧事實，混淆是非，歪曲中國戰略意圖，對中國正常的國防和軍隊建設妄加評論，對中方維護主權和安全利益的正當行為說三道四。中國軍隊對此表示堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。

任國強稱，中國堅持走和平發展道路，堅定奉行防禦性國防政策，不搞軍事擴張，不謀求勢力範圍，始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。中國軍隊致力於為國際社會提供更多公共安全產品，中國軍事力量的發展壯大是世界和平力量的發展壯大，這是有目共睹的事實。

他強調，台灣是中國不可分割的一部分。中國的統一大業一定要實現，也一定能實現。中方要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題。中國軍隊有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，捍衞國家主權和領土完整，維護台海地區和平穩定。

任國強說，美方已連續多年發表所謂《中國軍力報告》，損害中美互信，毒化兩國兩軍關係的發展氛圍。是非自有曲直，公道自在人心。中方要求美方客觀、理性地看待中國的國防和軍隊建設，停止發表有關報告，以實際行動維護兩軍關係和中美關係穩定發展。

（綜合報道）