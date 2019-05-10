貝佐斯公布「藍月」着陸器　銳意5年內載人登月

全球首富兼亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）周四（9日）在華盛頓發布會上介紹月球着陸器「藍月」（Blue Moon），表示「藍月」可用於運送物資甚或載人，並期望可於2024年前登陸月球南極。

「藍月」最多可搭載4部無人月球探索車，載滿燃料時重約15噸，在準備降落前就會降至重約3.2噸。貝佐斯形容，「這是了不起的裝置，而且它要上月球」。

身為私營太空公司「藍色起源」（Blue Origin）的創辦人，貝佐斯表示美國政府準備於2024年前派人再登陸月球，而「藍月」在此之前將會準備就緒。惟他未有公布「藍月」首航的日子。

貝佐斯同場公布一個探測器模型。它是名為BE-7的新火箭引擎，可產生4535公斤推力。公司會在夏季進行測試。

貝佐斯2000年創立「藍色起源」，每年投放約10億美元（約78億港元）經費。他曾表示，希望建立基礎設施，為下一代可持續移民太空作準備，並將產生污染的工業帶離地球。

（綜合報道）