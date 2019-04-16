NASA報告：流星體撞月球噴出珍貴水份

美國太空總署（NASA）周二（16日）發表報告指出，科學家觀測到當隕石撞擊月球時，衝力會讓積存在月球的水份以水蒸氣形態噴出。蒸氣有約三分之二逸散至太空，餘下的則落到月球表面。

美國太空總署與約翰斯．霍普金斯大學（Johns Hopkins University）和馬里蘭大學巴爾的摩分校（University of Maryland-Baltimore County）的科學家合作，透過使用月球大氣與粉塵環境探測器（Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer，LADEE），在2013年至2014年4月間圍繞月球軌道，蒐集稀薄的月球大氣層結構和成分數據。

科學家集中研究33個月球上噴出的水氣（water plumes）樣本。研究員本娜（Mehdi Benna）指出，當中有4個是新發現。NASA科學家埃爾菲克（Richard Elphic）表示，月球大氣層大部分時間都缺少足夠數量的水或羥基（-OH），但當月球經過其中一些流星體（meteoroid）時，便有足夠數量的水蒸氣噴出，讓研究員成功探測」。

JUST IN: Scientists have discovered water is being released on the Moon during meteor showers! 💧🌑 This discovery provides a potential resource for future exploration, improves our understanding of the Moon's geologic past & continued evolution. Details: https://t.co/2zmOazTHL0 pic.twitter.com/oONOrqHOBx — NASA (@NASA) 2019年4月15日

研究團隊指出，流星體需要撞入月球最少8厘米，穿過乾燥底層到達水化層（hydrated layer），才會釋放出水蒸氣。水化層的水份子濃度約為百萬分之200至500左右，濃度也比地球上最乾燥的土壤更乾，但卻足以在流星體的衝擊波影響下釋出蒸氣。

科學家認為，這些蒸氣的水分歷史或很悠久，最遠可追溯至月球形成時期，發現也有助解釋月球兩極附近隕石坑陰影內的水冰沉積，以及理解月球地質演變，並能有助人挖掘人類未來在月球可利用的資源。

（綜合報道）