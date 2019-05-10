美高中生拒接種水痘疫苗被禁上學　控告衞生部敗訴又「中招」

美國肯塔基州一間中學年初有至少32名學生感染水痘，當地衞生部門遂在3月禁止沒有出過水痘而又未接種疫苗者上學或進行課外活動，以免疫情擴散。因宗教信仰拒絕接種疫苗的18歲高中生孔克爾（Jerome Kunkel）無法參加籃球比賽，憤而起訴衞生當局歧視他的信仰。孔克爾最終敗訴，上周更感染水痘病倒。

18歲高中生孔克爾（左）因信仰拒絕接種疫苗，被禁上學後狀告當地衛生部門。（Twitter@hollywoodcurry）

孔克爾一家信奉天主教，他的父親比爾（Bill Kunkel）相信疫苗有墮胎胎兒的細胞，而他們反對所有墮胎，因此拒絕接種疫苗。比爾又表示，兒子感染水痘是好事，因為他覺得這是對水痘免疫的「最好方法」。

孔克爾的代表律師維斯特（Christopher Wiest）認為，孔克爾現在對水痘免疫，證明衞生部門的「禁學令」不合理。他表示，拒絕接種疫苗的人從來沒後悔過，因為他們有堅定的信仰。維斯特又稱，自己那一代人許多都得過水痘，衞生部門是在「杞人憂天」。維斯特說：「我坦白地告訴其他父母，解決的最快途徑是讓孩子感染水痘。」

北肯塔基衞生部門周三（8日）發表聲明回應指，這種鼓勵別人主動染病的言論是「罔顧朋友、家人、鄰居和沒有防範的公眾的健康和安全」，令人非常擔憂，從醫學角度來看亦是很壞的建議。

多數兒童感染水痘後可在數天後痊癒，但抵抗力弱者、孕婦、初生嬰兒和老人感染後可出現嚴重併發症，包括肺炎、腦炎及敗血病。

（綜合報道）