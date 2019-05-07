誰人無洗手？　女嬰感染B型鏈球菌夢中猝死　唯一全家福變遺照

英國佩恩頓（Paignton）一名媽媽去年8月帶着年僅3個月大的女嬰，出席親友的籌款活動，同時拍了一張全家福，沒想到翌日女嬰竟一睡不起；驗屍報告指出女嬰感染了B型鏈球菌（Strep B infection），並估計是因為曾被不潔的手接觸到而感染。

睡前沒有不妥卻不再醒來

范登布魯克（Emily Vandenbrouck）與丈夫愛德華兹（Ashley Edwards）本來育有3名子女，分別是8歲的女兒萊奧拉（Layloa）、5歲兒子里斯（Rhys）和3個月大的女兒弗萊婭（Fleur Edwards）。范登布魯克憶述，弗萊婭當日如常快樂地入睡，沒有發燒，完全沒有任何不妥，但就再沒有醒來。

范登布魯克說：「她在我們的房間，是她爸爸首先發現的，我抱起她並進行心肺復蘇（CPR），可惜她已經離開了！我們以為一切只是夢，那張全家福是在前一天的下午6時拍攝，很寶貴，因為那是我們唯一的一張全家福照片。」

范登布魯克表示，想不到這張全家福竟然成了女嬰與家人的最後合照。（Facebook圖片）

醫生起初對弗萊婭的死因毫無頭緒，經驗屍才發現她感染了B型鏈球菌。這種病菌常見於成人的腸道及女性陰道，平均每5個人就有2人帶菌，成年人很少因此患病，嬰兒一旦染上卻有可能致命；嬰兒在感染初期可能會出現呼吸道問題，心率和血壓不穩定，而最常見的是肺部感染、血液感染和腦膜炎。

滿3個月大的嬰兒感染B型鏈球菌的個案比較罕見，因為通常受感染的是初生嬰兒，媽媽會在妊娠的後期把病菌傳給嬰兒，此外也有可能經不潔的手傳染。

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「我身為3名孩子的母親竟從未聽過」

范登布魯克表示，弗萊婭當天被不少人抱或親吻過，估計很可能有人上廁所後沒有洗手就抱她。范登布魯克在Facebook呼籲，家長不要讓不認識的人抱嬰兒，而對方抱之前應洗手，「我實在很難過，差不多近90%的人都不知道，我身為3名孩子的母親，卻竟也從未聽過」。

范登布魯克在親友協助下將於周日（5月12日）為弗萊婭舉行一歲冥壽，她說「這是我慶祝她生日的方式，當孩子離世，父母實在難以反應過來，不知道該怎麼做」。