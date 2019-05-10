村上春樹撰文談父親二戰侵華經歷　「他每天為亡者誦經」

日本知名作家村上春樹在最新一期的雜誌《文藝春秋》撰文，講述對父親的回憶，獲得不少關注。 他的父親村上千秋在二戰期間從軍並前往中國，村上春樹在文章指，父親曾向他講述所屬部隊處決俘虜的畫面，在他年幼之心留下深刻烙印。其父在戰後也每天為亡者誦經。 這位作家並談及父子間長年不睦的往事。

這本雜誌在周五（10日）出版，該文章名為《猫を棄てる 父親について語るときに僕の語ること》（暫譯：棄貓——提起父親時我要講的事）。文章以村上春樹唸小學時，與父親一同棄貓的回憶作開端。

文中提到，村上的父親村上千秋1917年出生，是京都古剎住持的次子，到了20歲，也就是1938年起，他3度遭徵召入伍，作為照料軍馬的「輜重兵」，他到過中日激戰的戰場，曾加入第16師團的輜重兵第16聯隊。

1937年底至1938年初的南京大屠殺，第16師團是有份參與的日軍部隊主力之一。

村上春樹指是父親內心的傷痕

村上春樹稱，父親生前幾乎不談論戰爭，但在他讀小學時，父親突然講起自己目擊所屬部隊把中國俘虜斬首的事，他形容這是父親「內心的傷痕」，父親之後每天早上都會為戰歿者誦經。

作為兒子的村上春樹，形容自己「繼承」了父親的精神創傷，「用軍刀將人頭砍下的殘忍景象，毋庸置疑地深刻烙印在我年幼的心上」。

他寫道：「即便再感到不快、再想要移開視線的事，人們都不得不將其作為自身的一部份繼承下來。要是不這樣的話，所謂的歷史，意義又在何處呢？」

村上春樹散文述說父親：村上春樹向雜誌《文藝春秋》投稿，罕有地談及父親村上千秋的生平。

文章提到父子間的不睦，村上春樹坦言，成績優秀的父親因戰事緣故而放棄做學問，自己也辜負了他的期望，令父親感到沮喪，對此十分內疚。

他指在自己成為作家後，與父親的關係「變得更加曲折」，甚至「20年以上完全沒見面」。直至父親2008年去世前不久，兩人才有了「像和解般的舉動」。

村上春樹作品不時提到戰爭

村上春樹過去並不多談及父親，但在2009年他獲頒耶路撒冷文學獎，也曾在演講中講到父親參戰的事。

村上春樹的作品不時提及戰爭，表達反戰思想，往往以角色敘述往事般的表達手法呈現。例如2017年出版的《刺殺騎士團長》中，某角色述說宛似父親回憶般的戰爭經歷；1994年出版的長篇小說《發條鳥年代記》亦有一名曾經擔任中尉的角色，講述俘虜被剝皮和割喉的經歷。

（綜合報道）