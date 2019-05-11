美國因應伊朗威脅　中東部署戰艦與飛彈

美國國防部周五（10日）宣布，將在中東地區部署一艘兩棲運輸船塢艦和愛國者飛彈，以反制伊朗帶來的威脅。

美國接獲情報指伊朗策劃威脅行動後，將兩棲運輸船塢艦「阿靈頓號」（USS Arlington）和愛國者（Patriot）防空飛彈系統派往波斯灣地區。林肯號航母戰鬥群已在前往該區，航母周四（9日）通過蘇彝士運河（Suez Canal）。美國B-52轟炸機亦已飛至位於卡塔爾的基地。

美國國防部周五在聲明中說：「美國無意與伊朗發生衝突，但華盛頓已準備好保衛美軍以及美國在該區的利益。國務部會繼續密切監視伊朗政權的活動。」

美國制裁伊朗：伊朗首都德黑蘭（Tehran）5月10日有遊行集會，圖為示威者高呼反對美國和以色列的口號。（美聯社）

美國政府未透露有關伊朗威脅的情況，有聲音認為這是美國小題大造，導致中東局勢不必要地升溫緊張局勢。伊朗則認為美國的說法是無稽之談，並形容有關部署是「心理戰」，目的是威嚇伊朗。

伊朗與包括中國及法國等6個國家在2015年達成的JCPOA（聯合全面行動計劃，即《伊朗核協議》），惟美國2018年宣布退出核協議。特朗普政府希望迫使伊朗談一個新的協議，覆蓋不止核武，還有其彈導導彈計劃。伊朗遭受制裁導致該國經濟變差，德黑蘭政府做出反應，多次威脅說會封鎖霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。倘若成事，這會影響全球20%的石油出口。

伊朗在美國單方面退出核協議1周年時，宣布中止履行該協議的二個關鍵條款，即是出口過剩的鈾和重水。德黑蘭要求簽約國在60天內履行承諾，保護該國和銀行業免受美國制裁，又威脅會恢復提煉高純度濃縮鈾。

（綜合報道）