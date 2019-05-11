美國10歲女玩滑水梯　太興奮致心臟病發身亡

遊客來到水上樂園，多會想試玩它的重點設施，例如非常傾斜的滑水梯。美國Zehnder's Splash Village的「鎮店之寶」則是一條剌激好玩的滑水梯、能讓玩家一嘗快速穿過83米長管道的滋味。不過它在2月18日發生奪命意外，一名女童不幸死亡。 美國密歇根州10歲女童艾森拜斯（London Eisenbeis）身患名為長QT綜合症（Long QT syndrome）的心臟病而不自知。她慕名前往水上樂園，一試長達約垂直滑水梯。可是她因為太過興奮導致心臟驟停，送院搶救後不治身亡。

艾森拜斯對園內最大滑水梯滿心期待，等足2年後，家人終於帶她到位於密歇根州弗蘭肯默斯（Frankenmuth）的水上樂園。她在意外發生前，一入場便往目標進發。

這個設施最讓玩家感覺刺激之處，是他們開始前需進入一個膠囊狀粉紅色管道，擴音器會播出倒數3秒的語音，然後他們腳下的透明底板自動打開。遊客便從滑梯垂直下降。玩家會一下子在6.9秒內穿過83米長的管道，開首12米更有跟從高處墮下無異的感覺。有年成玩家形容，這個滑水梯會為人帶來前所未見的可怕體驗。

圖為發生意外的水上樂園，位於美國密歇根州。（Zehnders Splash Village Facebook帳戶照片）

艾森拜斯的母親蒂娜（Tina）憶述事發經過，她當時坐在公園的另一邊，等待她的2個女兒和丈夫傑里（Jerry）。她稱，「我聽到哨聲響起，我當時想，哦，可能有孩子胡鬧。但在幾分鐘之內，我開始看到那些女人看起來非常恐懼。1名女人帶着2個孩子走過，並牽着他們。她說，『有人在那裏淹死了。』我開始感到緊張不安。」蒂娜決定打電話給傑里，卻發現丈夫的手機在自己身上。

蒂娜四處尋找傑里，當她最終與丈夫會合時，卻看見傑里低頭看着躺在床上的一個人，那時她知道，這肯定是她其中一名孩子——十多分鐘前還是蹦蹦跳的艾森拜斯，了無知覺地躺在床上。

健康看似全無問題的10歲美國女童有心臟隱疾而不自知，最終樂極生悲。圖為遊客在Zehnders Splash Village水上樂園遊玩。（Zehnders Splash Village Facebook帳戶照片）

她的家人在發生意外之前，一向覺得女兒很健康，沒有患上心臟的跡象。她還是體操隊的運動員。豈料患有隱疾的艾森拜斯在滑落時失去意識，以及出現心臟驟停的情況，加上樂園沒有配備除顫器，導致她錯過獲救的黃金時間，腦部也因缺氧造成無法復原的損傷。

儘管艾森拜斯馬上被直升機送往醫院急救，可惜的是，她最終救不回來，入院9天後離世。

（太陽報）