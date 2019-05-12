伊朗總統魯哈尼：國家面臨境況堪比兩伊戰爭

伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）周日（12日）表示，國際制裁令伊朗面臨前所未有的壓力，情況或足以與1980年代兩伊戰爭時期相比。

國營伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）引述魯哈尼表示，很難與1980年至1988年跟伊拉克開戰時的情況比較，但那時候伊朗沒有面對銀行、石油銷售或出入口的制裁。他指出，敵人的壓力是自伊斯蘭革命以來前所未見的戰爭，但他強調沒感到絕望，並對未來擁有很大希望，相信只要團結便可以度過難關。

美國國防部上周五（10日）宣布，將派遣兩棲運輸船塢艦「阿靈頓號」（USS Arlington）和愛國者導彈系統派前往波斯灣地區，加強對德黑蘭政府施壓。「林肯號」航母（USS Abraham Lincoln）戰鬥群和B-52轟炸機亦已到達該區。

美國總統特朗普（Donald Trump）2018年5月單方面退出《伊朗核協議》（JCPOA），並重新宣布制裁伊朗。德黑蘭政府上周五（10日）宣布，停止履行核協議部分承諾，並威脅恢復生產濃縮鈾。

（半島電視台）